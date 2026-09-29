 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Semáforos en la calle 63: seguridad peatonal frente al temor de más trancones

Los nuevos semáforos de la calle 63 con carrera 50 prometen cruces más seguros, pero la intervención también despertó críticas por las filas y los tiempos de viaje. El debate revela cómo distribuye Bogotá el espacio entre peatones, ciclistas y vehículos. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de septiembre de 2026 – 12:11 p. m.
Semáforos calle 63 con carrera 50
Semáforos calle 63 con carrera 50

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Lejos de los augurios más fatalistas, pero no tan cerca del idilio de movilidad prometido, al menos por ahora, el tráfico habitual transcurre sin mayores sobresaltos en la rotonda de la calle 63 con carrera 50. Son cerca de las 7:30 y el paisaje urbano se mezcla entre deportistas de todas las edades y los demás actores viales que pasan por este eje neurálgico para recorrer la ciudad de oriente a occidente. Pese a ser la ruta por la cual se efectúan cerca de 10.000 viajes diarios (tomando todos los actores viales), la ubicación se coló en la…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Calle 63

Carrera 50

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Secretaría de movilidad

Semáforos
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 26 minutos
    En esta ciudad se les ha dado prioridad a los carros, a las motos, a las bicicletas, pero y el peatón, sálvese quien pueda. No creo que exista una ciudad más agresiva e inconsciente con las personas que se movilizan a pie. La rotonda tiene el propósito de que el tráfico fluya, pero, en serio, cuántos conductores entienden y practican la forma segura de entrar y salir de una glorieta? Son bastante escasos. Eso es a los berracazos.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido