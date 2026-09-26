La programación del sábado 26 y el domingo 27 se distribuye entre cinco plataformas ubicadas en diferentes espacios de Tequendama Suites. Algunas actividades tienen ingreso gratuito, mientras que el acceso a las…

UN_FAIR Tequendama entra en sus dos últimos días con exposiciones, esculturas monumentales, galerías instaladas en habitaciones, gastronomía y conciertos en el Centro Internacional de Bogotá. La segunda edición de la feria finalizará este domingo 27 de septiembre, después de reunir a cerca de 300 artistas y curadores durante diez días.

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UN_FAIR Tequendama cierra este fin de semana con arte y música en Bogotá

La programación del sábado 26 y el domingo 27 se distribuye entre cinco plataformas ubicadas en diferentes espacios de Tequendama Suites. Algunas actividades tienen ingreso gratuito, mientras que el acceso a las galerías en las habitaciones y a los conciertos nocturnos requiere boleta.

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El recorrido diurno se puede realizar entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. Posteriormente, los espectáculos de Noches UN_FAIR se extenderán hasta las 2:00 a. m. en el piso 30 del edificio.

¿Qué ver en UN_FAIR Tequendama este fin de semana?

La feria está organizada en cinco componentes. El primero es La Anual, una muestra conformada por 23 exposiciones simultáneas instaladas en espacios comerciales de la planta baja del Centro Internacional Tequendama.

Esta plataforma presenta obras relacionadas con la ciudad, el territorio, la memoria y el medioambiente. Entre ellas se encuentran UR_VANO, de Jesús Cataño, una reflexión sobre los procesos de urbanización; El Arrabal, de Lorena Zuluaga, y Retoños del Fuego, de Adriana Cuéllar, inspirada en un incendio ocurrido en el páramo de Suesca.

Por su parte, Solo los Gigantes reúne 15 esculturas e instalaciones monumentales en plazas y zonas abiertas del complejo. Tanto esta exposición como La Anual cuentan con acceso gratuito.

Asimismo, Galleries in-Suites transformó 25 habitaciones de los pisos 27, 28 y 29 de Tequendama Suites en espacios de exhibición. La programación incluye proyectos de galerías, artistas independientes y colectivos, además de la participación de Semiosis, de Cali; Gato Bohemio, de Armenia, y La Hacienda, de Pereira, afectadas por el terremoto registrado en el país.

Música en los pisos 4 y 30 del Tequendama

La Terraza funcionará en el cuarto piso hasta el domingo 27 de septiembre. Además de las intervenciones artísticas y la vista del centro de Bogotá, el espacio ofrece una programación gastronómica con restaurantes y establecimientos de bebidas.

Este sábado, las presentaciones musicales gratuitas de La Terraza comenzarán a las 6:00 p. m. con Juan Amarillo y continuarán a las 7:00 p. m. con Retro Riot.

Después, Noches UN_FAIR llevará los conciertos al piso 30. La jornada del sábado comenzará a las 9:00 p. m. con Anaïs Eliot y seguirá con Jaybird, Ha$lo Pablito, Yoryis y Nihl.

El domingo se presentarán Peggy Low, Cornelio Rey, Lil Keren, Afrofresh y Manny. La programación comenzará a las 9:00 p. m. y finalizará hacia las 2:00 a. m.

Horarios y precios de UN_FAIR Tequendama

Las actividades diurnas de UN_FAIR Tequendama se desarrollan de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. La Anual, Solo los Gigantes y La Terraza tienen entrada gratuita, según la programación divulgada por la organización.

En cambio, el ingreso a Galleries in-Suites cuesta $25.000, más $3.000 por el servicio de boletería, para un total de $28.000.

La entrada a Noches UN_FAIR tiene un precio de $50.000 más $6.000 de servicio. La plataforma también ofrece por el mismo valor total de $56.000 una boleta combinada que permite acceder a Galleries in-Suites y a los conciertos nocturnos. Las entradas se encuentran disponibles en TuBoleta.

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La feria se realiza en Tequendama Suites, ubicado en la carrera 10 número 26-21, en el Centro Internacional de Bogotá. Los visitantes pueden consultar los espacios, artistas y horarios en la página oficial de UN_FAIR Tequendama.

La feria celebra su segunda edición en Bogotá

UN_FAIR Tequendama es organizada por la Sociedad Hotelera Tequendama y UN_FAIR International, con el respaldo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura y Asosandiego.

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Durante su primera edición, realizada en 2025, participaron 18 galerías nacionales e internacionales y se presentaron más de 50 intervenciones artísticas gratuitas. La organización también reportó que el 95 % de las galerías participantes registró ventas y calculó un alcance superior a 950.000 personas.

Para 2026, la feria amplió su programación y ocupó habitaciones, terrazas, plazas, restaurantes y locales comerciales del complejo. De esta manera, su segunda edición concluirá el domingo 27 de septiembre con actividades de arte, música y gastronomía.

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