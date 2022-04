Semana Santa: ¿Cuáles son las actividades que tendrán los centros comerciales?

Las actividades van desde presentaciones artísticas, actividades religiosas y ofertas de entretenimiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La llegada de la Semana Santa ha significado para algunos ciudadanos una oportunidad para descansar de sus actividades cotidianas, por ello algunos centro comerciales de la capital han puesto a disposición de sus visitantes diferentes servicios para su disfrute.

Durante esta época las personas suelen aprovechar este tiempo para viajar con su familia y amigos; sin embargo, algunos deciden quedarse en la ciudad para disfrutar de las actividades que se pueden realizar durante estos días. Por ello, le contamos cuáles serán las actividades que tendrán algunos centros comerciales de Bogotá.

¿Cuáles son las actividades?

-El Edén Centro Comercial: Para aquellos que deseen asistir a los eventos religiosos relacionados con la Semana Mayor, el centro comercial ha programado eucaristías que se llevarán a cabo el domingo de resurrección, a las 9:30,11:00 a.m. y a las 6:00 p.m., el jueves santo a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., el viernes santo desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. y el sábado santo desde a las 10:00 a.m. y a las 6:00 p.m. Además, para las personas que estén buscando entretenimiento y diversión, el centro comercial ofrece casinos, canchas de futbol 5, pista de bolos y salas de cine.

-Centro de Experiencias ZULA: este centro comercial, que se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, y podrá a disposición de sus visitantes música en vivo el próximo viernes de 3:00 a 5:00 p.m., sábado de 6:00 a 8:00 p.m. y domingo de 3:00 a 5:00 p.m. Adicionalmente, las personas podrán conocer la oferta de artículos, manualidades y obsequios que tiene la Zona Expo, que reúne a emprendimientos 100% colombianos.

-Centro comercial Platino: localizado en el barrio Cedritos, ofrece a sus visitantes un amplio abanico de actividades musicales, pues el sábado 9 de abril contará con el Show musical Son de la Bohemia, el jueves Santo 14: Música Alabanza Litúrgica, el viernes Santo: Presentación de música espiritual y el Sábado Santo: Coro Lírico Sacro todas las actividades a la 4:00 pm.

