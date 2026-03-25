Semana Santa en Bogotá: ¿cómo funcionará el pico y placa?

La Secretaría de Movilidad no levantará la medida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Colombia vivirá la Semana Mayor desde el próximo domingo 29 de marzo hasta el 5 de abril. Una temporada donde también se espera la salida de cerca de dos millones de vehículos desde la capital.

Dentro del plan de movilidad que adelantan las autoridades de tránsito, la secretaria Claudia Díaz informó que no se levantará el pico y placa durante la Semana Santa y, como es usual durante todo el año, los días jueves y viernes festivo, no regirá la medida.

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Adicionalmente, la secretaria de Movilidad recordó que el domingo 5 de abril regirá la medida de pico y placa regional en los principales corredores de entrada en la ciudad:

Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte)

Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá)

Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)

Calle 80 (desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80)

Carrera Séptima (entre calles 245 y 183)

Vía al Llano por la avenida Boyacá

Vía Suba - Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

La restricción se implementará en dos franjas horarias durante la tarde:

Entre 12:00 m. y 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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