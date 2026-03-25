Operativo en La Estanzuela dejó un capturado y autopartes ilegales incautadas

Más de 300 integrantes de la Policía Nacional y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) intervinieron el sector. Foto: Secretaría de Seguridad

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El sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, fue escenario de otro operativo contra la comercialización ilegal de autopartes. Más de 300 integrantes de la Policía Nacional y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) intervinieron en la zona, inspeccionando cuatro establecimientos comerciales.

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En medio de estas verificaciones, peritos especializados en automotores identificaron motores con irregularidades en sus sistemas de identificación. “Los números de serie presentaban señales de adulteración, como desgaste no uniforme, regrabado con plantilla y aplicación de sustancias químicas para borrar la marcación original”, detallaron las autoridades.

Asimismo, al aplicar técnicas forenses como reactivos químicos y luz especializada, los peritos evidenciaron que los sistemas de identificación originales habían sido suprimidos y reemplazados, lo que impide establecer con certeza la procedencia legal de estas piezas.

Por estos hechos, las autoridades incautaron los motores e hicieron efectiva la captura del responsable de uno de los establecimientos, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) por el presunto delito de falsedad marcaria.

Adicionalmente, dos establecimientos comerciales fueron sancionados con la suspensión temporal de su actividad económica por 10 días, al encontrarse en su interior mercancía sin la documentación que acreditara su legal procedencia.

Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplir esta medida, los propietarios podrían enfrentarse a una suspensión de hasta 90 días.

Incautación de droga

En el desarrollo del operativo, también fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante estos procedimientos, se incautaron más de 120 dosis de sustancias psicoactivas que, al parecer, estaban listas para su comercialización en la zona.

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De igual manera, la Policía incautó cuatro equipos móviles que presentaban alteraciones en su número IMEI.

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