Senadora denunció presunta práctica ilegal con animales en la Universidad San Martín

De acuerdo con la congresista, la víctima es ‘Rogelio’, un gato que fue sometido a una cirugía "para quitarle parte de un pulmón y le intervinieron el esófago". El objetivo, agregó, "era que un grupo de estudiantes practicara en él".

La senadora animalista Andrea Padilla denunció a través de sus redes sociales que el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía adelanta una investigación por un caso que presuntamente involucraría a la Fundación Universitaria San Martín.

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Según el relato de su tenedor (uno de los mismos estudiantes) que quedó consignado de manera escrita, tras la intervención, decidieron aplicarle la eutanasia, pero él no habría aceptado, así que lo despertó y lo llevó "al recinto médico-académico", consigna el documento.

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Desde el 4 de noviembre fue ingresado a la clínica, donde ‘Rogelio’ presentó complicaciones como vómitos y defecación constante. Fue entonces necesario "ponerle sonda para alimentarlo y hacerle transfusión e infusión con potasio", dijo la congresista. Los tratamientos, por fortuna, estarían funcionando y el felino sigue recuperándose.

Padilla recordó que el uso de animales vivos para practicas universitarias está totalmente prohibido "y habiendo víctima, aplicaría la Ley Ángel". Por ello, pidió no solo al ente acusador avanzar con la indagación de las circunstancias y presuntos responsables, sino al mismo Ministerio de Educación para que se sume a la investigación.

La universidad respondió

El Espectador contactó a la Fundación Universitaria San Martín y, a través de un corto mensaje, señalaron: "estamos recopilando y verificando la información clínica y académica relacionada con el caso para establecer con precisión las circunstancias y el alcance. Entendemos la preocupación por el bienestar del animal y tomamos con seriedad los señalamientos. Compartiremos una respuesta institucional sustentada en los registros y soportes correspondientes una vez concluya esta revisión".

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