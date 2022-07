Show de pirotecnia en el partido de Millonarios contra Pasto dejó varios heridos

Las bengalas cayeron en las graderías ubicadas en oriental general. Foto: @danielalopb en Twitter

En el medio tiempo del partido de este 9 de julio en el estadio El Campín, entre Millonarios y Pasto, cuando se estaba presentando a la Cerveza Andina como nuevo patrocinador del equipo bogotano, se llevó a cabo un espectáculo de juegos pirotécnicos a cargo de la empresa Vulcano FX. Sin embargo, algunas bengalas cayeron en las graderías ubicadas en oriental general, las cuales impactaron entre los asistentes, provocando varios heridos.

“De la nada me cayó una bengala y se explotó en mi abdomen. Lo primero que hago es cubrirme la cara con los brazos y el pecho, lo que hizo que se afectaran mis brazos. Ahí lo que hago es salir corriendo porque sentí que me estaba quemando y tenía un dolor muy fuerte en el abdomen”, compartió con El Espectador, Juan Sebastián Domínguez, un joven de 18 años que junto a sus amigos asistió al partido.

De acuerdo con él, la camisa y el saco que llevaba puesto se quemaron completamente. “Él se tiró al suelo por el dolor, lo alzaron y lo llevaron al punto de la Cruz Roja dentro del estadio. Ahí lo atendieron dos auxiliares y cuando ellas lo ven entraron en shock. Una trató de canalizarlo tres veces en el brazo que tenía más lastimado, y además de eso quedó mal hecho”, contó Carlos Domínguez, hermano del afectado.

Para estos hermanos, la atención de urgencias que le dieron a Juan Sebastián en ese punto fue negligente, pues al tratarse de quemaduras, lo que hicieron fue cubrirlas con un esparadrapo. “Allá empeoraron todo, las dos auxiliares no sabían qué hacer. Tras del hecho me cubrieron todas las heridas con esparadrapo, y allá en el hospital Simón Bolívar (centro de salud al que fue trasladado) tuvieron que bañarme dos veces para quitarme esas vendas porque casi no salen”, señaló el afectado.

De acuerdo con el parte médico, el joven presentó quemaduras de segundo grado en ambos brazos, y de primer grado en su abdomen y en la pierna izquierda. “En el brazo derecho tengo cuatro quemaduras y una profunda. La enfermera me dijo que por 5 centímetros más y se me revientan los vasos”, informó el herido.

Por otra parte, un amigo de estos hermanos también resultó herido. “A Juan Pablo no le pasó ninguna quemadura, pero tuvo problemas en el oído, anoche lo revisaron y creyeron que le habían reventado el tímpano, pero le dieron cita con el especialista hasta hoy, allí lo revisaron y afortunadamente no fue nada de eso. Sin embargo, le dieron alrededor de una semana de incapacidad”, le contó Carlos a El Espectador.

“De la nada estalló una pólvora muy cerca. Se veía borroso y se escuchaba un pitido. Efectivamente, nos cayó a nosotros y desafortunadamente le impactó a Juan Sebastián”, compartió Juan Pablo Rojas con este periódico. Quién agregó que en medio del aturdimiento y la angustia, cuando iban llevando a su amigo al punto de la Cruz Roja varios hinchas se cayeron. “Fue una caída grave, y Daniela (novia de Sebastián) se pegó muy fuerte. Cuando ya estábamos en el hospital, ella tenía heridas en sus piernas por la pólvora, sin embargo, fue complicada su atención por ser menor de edad”.

Juan Pablo también señaló que el personal del estadio para atender ese tipo de urgencias es bastante escaso, y recalca que la situación pudo haber sido peor si el accidente hubiera afectado a más asistentes, ya que solo hubo personal para atender a Juan Sebastián. También mencionó que fue difícil salir de El Campín. “La ambulancia ya iba con nosotros, pero no podíamos salir del estadio, había solo vallas al rededor, el conductor se tardó varios minutos en poder salir del lugar y nadie nos abría una puerta”.

¿Quién responde?

Hasta el momento la única entidad que se ha pronunciado al respecto ha sido los Bomberos de Bogotá, quienes emitieron un comunicado confirmando los detalles de lo sucedido. De acuerdo con esta entidad, hubo tres heridos (los cuales serían Juan Sebastián Domínguez, Juan Pablo Rojas y Daniela Farfán).

Por otra parte, de acuerdo con los registros, “el show fue informado en la Comisión Distrital de Fútbol por un patrocinador del evento y ejecutado por la empresa Vulcano FX, asimismo, en la verificación realizada por el Cuerpo Oficial de Bomberos, la empresa Vulcano presentó las pólizas de responsabilidad y documentación para atender este tipo de eventualidades”, señalaron los bomberos.

Por su parte, la alcaldía local de Teusaquillo y el Concepto Técnico del cuerpo de bomberos, informaron que el espectáculo tenía los permisos de ley exigidos. “Al parecer, la situación se presentó por una falla en uno de los dispositivos de pirotecnia. Pero continuará la investigación del caso para determinar la causa que originó la emergencia”.

Sin embargo, la familia de Sebastián expresó que ni Millonarios ni Cerveza Andina se han comunicado con ellos. La única persona que se les acercó fue un trabajador de la empresa encargada del show, “él se acercó para revisar la situación y tomó unos datos, pero hasta el momento nadie se ha comunicado”, agregó Carlos.

El Espectador se comunicó con Vulcano FX pero no obtuvo respuesta, asimismo, quedó a la espera del pronunciamiento de Millonarios.

Por su parte, Juan Pablo Rojas agradeció la ayuda de los hinchas que se encontraban cerca, asimismo de las personas en redes sociales que le han ayudado a difundir lo que pasó.

Pero en este momento, lo único que pide Juan Sebastián, la víctima más afectada, es una explicación de todo lo sucedido. “No entiendo qué pasó, solo sé que me explotó algo, no sé por qué ni cómo, solo tengo el video que alguien publicó en redes”.

Asimismo, el joven tendrá que asistir un día de por medio al hospital para que le hagan la respectiva limpieza de las heridas. Y está a la espera de su cita con un cirujano plástico para revisar el control y la movilidad del brazo más afectado, el cual no lo puede mover porque el dolor es muy fuerte.

