Sicario fue capturado en Usaquén tras cometer un homicidio

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Usaquén lograron la captura de un hombre señalado de haber cometido un homicidio. Según las autoridades, patrulleros en labores de vigilancia escucharon varias detonaciones, dirigiéndose al lugar y encontrando a una persona herida.

Con base en el testimonio de ciudadanos, la Policía desplegó un plan candado por tierra y aire, logrando identificar y perseguir al sicario, quien se había cambiado de ropa para despistar a las autoridades y abandonó el arma de fuego.

Tras varios minutos, finalmente el delincuente fue capturado en una zona boscosa de la localidad, así como la recuperación del arma de fuego calibre 38 con seis cartuchos, cuatro de ellos percutidos.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

En Bogotá, con corte a octubre de 2024, el homicidio incrementó en un 8,3 % y al cerrar el año la cifra empeoró, pues pasó al 11.9 % (1.200) con respecto al 2023. Es decir, una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá, en 2022, alcanzó la tasa más baja en décadas (12,9).

“Esto representa un retroceso importante con respecto a años anteriores (...). Este número alejaría considerablemente a la ciudad de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo (PDD) 2024-2027″, señaló su director, Felipe Mariño.

Y es que, precisamente en las metas fijadas por el alcalde Galán durante el cuatrienio, se contempla que para 2027 se reduzca la tasa de la violencia homicida a 8,0. Sin embargo, como mencionamos al principio, los casos incrementaron, pasando de 13,6 a por lo menos 15 por cada 100 mil habitantes, frente al año anterior.

“Los datos entregados por la Policía Nacional, mes a mes durante todo el 2024, reflejaban una tendencia fatal y así lo advertimos desde el Concejo de Bogotá. El primer año de esta administración pasa a la historia como el año más violento desde 2016. Semejante balance ya no admite excusas y exige soluciones de fondo que protejan la vida de los bogotanos”, afirmó el concejal Julián Sastoque.

Bogotá Cómo Vamos resalta que para lograr esa apuesta “la administración actual necesitaría reducir el número de homicidios anuales casi a la mitad, lo que implicaría pasar de 1.200 a 635 en tan solo 3 años”. Por ello, concluyeron en hacer un enfático llamado para mejorar la seguridad en la capital, que incluye también a la ciudadanía y en su labor de contribuir a la reducción de esa violencia homicida.

“Con los resultados de este primer año en esta materia, hacemos un llamado de atención a la administración distrital y a las entidades del orden local y nacional encargadas de gestionar la seguridad y la convivencia de la ciudad para que se mejoren los resultados”, instó el programa.

