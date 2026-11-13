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Sigue en vilo edificio del ICBF en Rafael Uribe tras otro hallazgo fiscal

Posibles detrimentos en dos contratos para la misma obra, que suman casi COP 2.000 millones, y un edificio que acumula polvo y deterioro son parte del fallido proyecto de Centro Zonal del ICBF en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

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Juan Camilo Parra
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En el barrio Bicentenario (Rafael Uribe Uribe) la promesa de un Centro Zonal del ICBF se ennegrece como las paredes del edificio de cinco pisos y ventanas verdes, que cumple 12 años sin terminar. Todos estos años la entidad ha tenido que pagar arriendo para poder prestar sus servicios en esta zona del sur de Bogotá, mientras se resuelve un lío contractual. Hoy las autoridades contabilizan dos infructuosos intentos por terminar el edificio. Del primer contrato están perdidos casi COP 500 millones. Del segundo se reporta un nuevo hallazgo…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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