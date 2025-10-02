Aprender jugando: cursos del Planetario para niños en la semana de receso escolar

Cursos en la semana de receso. Foto: Planetario de Bogotá

Del 7 al 10 de octubre los colegios públicos y privados de la ciudad tendrán una semana de receso, de acuerdo con las disposiciones dictadas del Ministerio de Educación. Esta vez, la fecha coinciden con el puente festivo del 12 de octubre, razón por la cual el periodo de vacaciones aumenta, junto a la oferta lúdica y cultural que ofrece la ciudad.

¿Qué cursos habrá?

“Curso vacacional infantil de biología: La vida en todas partes”: espacio está dirigido para niños y niñas de 4 a 12 años. Si está interesado en adquirir la boletería, puede hacerlo a través de este enlace. “Curso Vacacional de Introducción a la Astronomía”.

Los asistentes al curso infantil de biología ‘la vida en todas partes’, podrán descubrir cómo la vida se esconde en los lugares más inesperados, desde diminutos seres invisibles para el ojo humano, hasta criaturas que desafían los climas más extremos en el universo.

¿Qué podrán aprender los menores?

El Microcosmos: un universo oculto de vida microscópica que nos rodea. Clasificando la Vida: cómo organizar a todos los seres vivos, desde el más grande hasta el más pequeño. Vida en Ambientes Extremos: cómo sobreviven algunos seres en los lugares más desafiantes de la Tierra.

Grupo 1: niños de 4 a 7 años

Fechas y horarios: octubre 7, 8 y 9

Horario: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Y el octubre 10, desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Grupo 2: Niños de 8 a 12 años

Fechas y horarios:

Octubre 7, 8 y 9: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Octubre 10: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

El valor de la entrada es de $100.000 más el servicio de TuBoleta.

Conociendo el Cosmos

Por otro lado, los asistentes al curso de Introducción a la Astronomía podrán embarcarse en un viaje por la historia, la ciencia y los fenómenos del universo. El valor de la boleta es de $175.000 más el servicio TuBoleta, con descuentos en taquilla y el aforo es para 35 personas. En el espacio, tocarán las siguientes temáticas:

Mirada de las civilizaciones antiguas: cómo otras culturas interpretaron el cielo.

Astronomía de posición: aprenda cómo ubicar estrellas y constelaciones en el cielo nocturno.

La bóveda celeste y la Tierra: comprenda cuál es nuestro lugar en el universo.

La física del cosmos: cómo el movimiento y la luz revelan los secretos de planetas, estrellas y galaxias.

El universo en su conjunto: una reflexión sobre su origen, evolución y estructura.

Fecha

7 al 10 de octubre

Horario: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

