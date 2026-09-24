PowerChina sería la firma encargada de construir nuevo estadio El Campín

El proyecto del nuevo El Campín tendría un nuevo jugador. La multinacional china PowerChina habría sido seleccionada por Sencia como contratista encargada de la construcción del nuevo estadio. De acuerdo con información revelada este jueves por Valora Analitik, la compañía asumiría el proyecto bajo un esquema EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción, por su siglas en inglés), lo que implica hacerse cargo de los estudios técnicos finales, la contratación de proveedores, la adquisición de materiales y la ejecución de la obra.

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La multinacional tiene presencia en Colombia en proyectos de energía e infraestructura y ha participado, entre otros, en la construcción de parques solares y obras relacionadas con Hidroituango y en la capital con plantas de tratamiento.

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Aumentaría la capacidad del estadio

Aunque el aumento de la capacidad del estadio ya había sido planteada por Sencia, cuando anunció que en lugar de renovar el existente, se construirá uno completamente nuevo en los predios contiguos del complejo, con la llegada de la empresa China, este aumento llegaría a los 60.000 espectadores, cuando el plan de renovación contemplaba máximo 50.000.

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La cifra, sin embargo, todavía estaría sujeta al diseño arquitectónico definitivo y a los estudios de ingeniería de detalle.

¡Enhorabuena!🇨🇳🇨🇴👏👏



A algunos no les gusta que un embajador se involucre en proyectos comerciales y que tenga estrechos lazos con el sector empresarial, pero estoy seguro de que quien no lo hace, nunca sería buen embajador.😉https://t.co/NgSz1ysz9X pic.twitter.com/UFZALTockJ — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) September 24, 2026

La noticia llega en medio de polémicas por las obras de El Campín

La información sobre PowerChina se conoce precisamente cuando el proyecto atraviesa una etapa de cuestionamientos por los tiempos de ejecución. El nuevo estadio hace parte del proyecto de renovación del Complejo Cultural y Deportivo El Campín, una APP que contempla una inversión privada estimada en alrededor de $2,4 billones y la construcción de un escenario completamente nuevo, además de otros espacios deportivos, culturales y comerciales.

Las obras principales todavía no han comenzado. Como ha documentado El Espectador, el proyecto permanece a la espera de completar trámites, entre ellos la aprobación del Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, requisito para avanzar hacia el acta de inicio de la fase de construcción. El cronograma original ya ha sufrido modificaciones y la fecha de entrega inicialmente prevista para diciembre de 2027 quedó comprometida por estos retrasos.

1/8. #Denuncia 📢 La APP El Campín vuelve a estar en el centro de la discusión y esta vez no solo por los cuestionamientos jurídicos que hemos venido denunciando desde 2023, sino también por los retrasos que ya presenta el proyecto. El Contrato de Concesión No. 2772 de 2024 y sus… pic.twitter.com/I6vPmnA72Y — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 16, 2026

Otro gigante chino en Bogotá

En la capital otros megaproyectos de transporte como la Línea 1 del Metro o el Regiotram del Occidente, han sido adjudicados a otros gigantes chinos como CHEC o CCECC, por lo que la selección de PowerChina por parte de Sencia para la construcción del nuevo Estadio El Campín aumenta la cantidad de contratos de proyectos de gran magnitud con sello chino en Bogotá.

Aunque El Espectador contactó a la empresa China, a Sencia y la embajada, manifestaron que no se pronunciarán en lo pronto sobre esta selección. No obstante el embajador chino ya celebró la entrada a la cancha de la multinacional: "¡enorabuena!", indicó Zhu Jingyang, quien anteriormente ha celebrado los contratos que sus connacionales han ganado en la ciudad como el Metro de Bogotá.

Entre la entrada de este nuevo jugador al proyecto, la promesa de elevar la capacidad a 60.000 espectadores y las respuestas que aún tiene pendientes el concesionario Sencia, la renovación de El Campín entra en una fase decisiva.

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