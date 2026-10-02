Entre el 5 y el 11 de octubre…

Aprender a montar bicicleta, patinar sobre hielo o recorrer una feria con más de 150 emprendimientos hacen parte de la agenda para el receso escolar. Le contamos fechas, horarios y cómo acceder a las actividades. Con la llegada de la semana de receso escolar, Bogotá tendrá una serie de actividades para que niños, adolescentes y sus familias aprovechen las vacaciones sin salir de la ciudad. Aprender a montar bicicleta, participar en jornadas recreativas y hasta patinar sobre hielo hacen parte de la programación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

¿Sin planes para el receso escolar? Conozca la pista de hielo y otras actividades en Bogotá

Entre el 5 y el 11 de octubre habrá actividades en diferentes puntos de la capital. Eso sí, algunas requieren inscripción previa, tienen cupos limitados o establecen condiciones para acceder.

Publicidad

Aprender a montar bicicleta durante las vacaciones

Una de las principales novedades será la llegada de la Escuela de la Bicicleta a las Vacaciones Recreativas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Del 5 al 10 de octubre, niños y adolescentes podrán aprender a montar bicicleta desde cero o mejorar sus habilidades si ya saben hacerlo. Las jornadas también incluirán recomendaciones sobre elementos de protección, autocuidado y normas de tránsito para desplazarse por ciclorrutas y la Ciclovía.

La programación estará dividida por edades: un grupo para niños de 6 a 11 años y otro para adolescentes de 12 a 17.

De lunes a viernes habrá dos jornadas, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. El sábado 10 de octubre las actividades se realizarán únicamente entre las 8:30 a. m. y las 11:30 a. m.

Además de las actividades sobre dos ruedas, habrá jornadas de recreación y actividad física acompañadas por profesionales del IDRD.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones serán presenciales el sábado 3 de octubre, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en los parques habilitados por el Distrito.

El trámite deberá hacerlo una persona adulta responsable y los cupos serán asignados hasta completar la disponibilidad de cada escenario. Las familias podrán consultar previamente los parques participantes y los documentos requeridos en los canales oficiales del IDRD.

Una pista de hielo llegará a Bogotá

Otro de los planes estará disponible durante el puente festivo. Del 9 al 11 de octubre, el Centro de Eventos Mundo Aventura recibirá +Talante Plan FDS, una feria organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá que tendrá entre sus principales atracciones una pista de hielo.

El ingreso a la feria no tendrá costo, aunque será necesario realizar un registro previo. Para acceder a la pista de hielo, los visitantes deberán efectuar una compra en alguno de los emprendimientos participantes en la muestra comercial.

El evento abrirá sus puertas entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m. en la carrera 71D # 1-14 Sur.

Además de la pista, +Talante Plan FDS reunirá a más de 150 empresarios de la economía popular, que ofrecerán productos como disfraces, juguetes, ropa infantil y juvenil, artículos deportivos y prendas para mascotas.

La programación también tendrá presentaciones musicales, shows en vivo, sesiones de viejoteca, actividades familiares y una zona gastronómica.

Publicidad

Así, la oferta para el receso escolar irá desde actividades gratuitas organizadas por el Distrito hasta eventos comerciales con experiencias para niños y adultos. Antes de salir de casa, la recomendación es verificar las condiciones de ingreso, horarios y disponibilidad de cupos de cada actividad.

Lea más: Conductor de Transmilenio protagoniza pelea con usuario en un articulado: esto se sabe