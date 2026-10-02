¿Sin planes para el receso escolar? Conozca la pista de hielo y otras actividades en Bogotá

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Aprender a montar bicicleta, patinar sobre hielo o recorrer una feria con más de 150 emprendimientos hacen parte de la agenda para el receso escolar. Le contamos fechas, horarios y cómo acceder a las actividades.
Con la llegada de la semana de receso escolar, Bogotá tendrá una serie de actividades para que niños, adolescentes y sus familias aprovechen las vacaciones sin salir de la ciudad. Aprender a montar bicicleta, participar en jornadas recreativas y hasta patinar sobre hielo hacen parte de la programación.
Entre el 5 y el 11 de octubre habrá actividades en diferentes puntos de la capital. Eso sí, algunas requieren inscripción previa, tienen cupos limitados o establecen condiciones para acceder.
Aprender a montar bicicleta durante las vacaciones
Una de las principales novedades será la llegada de la Escuela de la Bicicleta a las Vacaciones Recreativas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Del 5 al 10 de octubre, niños y adolescentes podrán aprender a montar bicicleta desde cero o mejorar sus habilidades si ya saben hacerlo. Las jornadas también incluirán recomendaciones sobre elementos de protección, autocuidado y normas de tránsito para desplazarse por ciclorrutas y la Ciclovía.
La programación estará dividida por edades: un grupo para niños de 6 a 11 años y otro para adolescentes de 12 a 17.
De lunes a viernes habrá dos jornadas, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. El sábado 10 de octubre las actividades se realizarán únicamente entre las 8:30 a. m. y las 11:30 a. m.
Además de las actividades sobre dos ruedas, habrá jornadas de recreación y actividad física acompañadas por profesionales del IDRD.
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones serán presenciales el sábado 3 de octubre, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en los parques habilitados por el Distrito.
El trámite deberá hacerlo una persona adulta responsable y los cupos serán asignados hasta completar la disponibilidad de cada escenario. Las familias podrán consultar previamente los parques participantes y los documentos requeridos en los canales oficiales del IDRD.
Una pista de hielo llegará a Bogotá
Otro de los planes estará disponible durante el puente festivo. Del 9 al 11 de octubre, el Centro de Eventos Mundo Aventura recibirá +Talante Plan FDS, una feria organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá que tendrá entre sus principales atracciones una pista de hielo.
El ingreso a la feria no tendrá costo, aunque será necesario realizar un registro previo. Para acceder a la pista de hielo, los visitantes deberán efectuar una compra en alguno de los emprendimientos participantes en la muestra comercial.
El evento abrirá sus puertas entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m. en la carrera 71D # 1-14 Sur.
Además de la pista, +Talante Plan FDS reunirá a más de 150 empresarios de la economía popular, que ofrecerán productos como disfraces, juguetes, ropa infantil y juvenil, artículos deportivos y prendas para mascotas.
La programación también tendrá presentaciones musicales, shows en vivo, sesiones de viejoteca, actividades familiares y una zona gastronómica.
Así, la oferta para el receso escolar irá desde actividades gratuitas organizadas por el Distrito hasta eventos comerciales con experiencias para niños y adultos. Antes de salir de casa, la recomendación es verificar las condiciones de ingreso, horarios y disponibilidad de cupos de cada actividad.
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