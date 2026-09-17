Los uniformados ingresaron y encontraron el cuerpo de la mujer con una lesión visible en el cuello, aparentemente causada con un…

La central de radio alertó a una patrulla del CAI Britalia que realizaba labores de vigilancia en el sector. Cuando los policías llegaron, la hija de la víctima les informó que habían agredido a su madre dentro del inmueble.

Una llamada por una posible riña llevó a la Policía hasta un conjunto residencial de Kennedy, donde los uniformados encontraron a una mujer sin vida y capturaron al hombre señalado de atacarla.

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Sujeto mató a una mujer en Kennedy y huyó por los tejados, pero lo atraparon

Los uniformados ingresaron y encontraron el cuerpo de la mujer con una lesión visible en el cuello, aparentemente causada con un arma cortopunzante. Familiares y testigos señalaron que el presunto agresor huyó por las viviendas aledañas después del ataque. La Policía inició una búsqueda y lo encontró en el tejado de una casa vecina.

La información entregada por la comunidad permitió seguir el recorrido del sospechoso y capturarlo antes de que abandonara el sector, explicó el teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer qué ocurrió dentro de la vivienda, qué relación tenía con la víctima y cuál fue el motivo del crimen.

Las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de la mujer.

El hallazgo del cuerpo no permite clasificar automáticamente el caso como feminicidio. La Fiscalía deberá investigar si el crimen estuvo relacionado con su condición de mujer; si existían antecedentes de violencia o amenazas, y si había una relación familiar o sentimental con el capturado.

Mientras avanzan los actos urgentes, el caso permanece bajo investigación como homicidio. Un juez definirá la situación judicial del señalado agresor después de conocer las pruebas y los cargos que presente el ente investigador.

El crimen ocurre en medio de las alertas por el aumento de la violencia intrafamiliar en Bogotá, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido que este episodio corresponda a esa categoría.

Bogotá alcanzó un máximo en violencia intrafamiliar

Durante el primer trimestre de 2026, Bogotá registró 15.538 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 58,5 % frente al mismo periodo de 2025 y el volumen más alto reportado para esos tres meses. La Veeduría Distrital advirtió que el crecimiento puede guardar relación con un aumento de las denuncias, pero señaló que las cifras muestran un panorama preocupante.

Las mujeres representaron el 71,9 % de las víctimas. Los reportes que involucraron a menores de edad aumentaron un 99,1 %, prácticamente el doble que un año atrás. Las llamadas a las líneas de emergencia durante la madrugada también crecieron un 64 %. Por tasa de casos frente al número de habitantes, San Cristóbal encabezó el registro, seguida por Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Los Mártires.

Amenazas aumentaron

Los reportes por amenazas pasaron de 1.346 entre enero y marzo de 2025 a 4.442 durante el mismo periodo de 2026. El incremento llegó al 230 %, el mayor entre los delitos que analizó la Veeduría. Las lesiones personales también aumentaron. La ciudad pasó de 4.327 casos en el primer trimestre de 2025 a 5.944 en 2026, lo que representa un crecimiento del 37,4 %.

Los hombres concentraron el 58 % de las víctimas de lesiones personales. La mayoría de los hechos ocurrió durante la noche y la madrugada. Kennedy registró 146 casos, seguida por Ciudad Bolívar, con 135, y Bosa, con 118.

Los delitos sexuales, en contraste, disminuyeron un 15,4 %. Sin embargo, las mujeres representaron el 79,6 % de las víctimas. La Candelaria presentó la tasa más alta, mientras Ciudad Bolívar concentró 73 casos; Engativá, 59, y Kennedy, 55.

Bogotá registró 11 feminicidios hasta julio

Entre enero y julio de 2026, Bogotá registró 11 feminicidios, dos menos que durante el mismo periodo del año anterior. Los casos ocurrieron en Bosa y Ciudad Bolívar, con tres en cada localidad; Usaquén y San Cristóbal, con dos, y Chapinero, con uno. La reducción no elimina las señales de riesgo. Medicina Legal valoró a 1.869 mujeres por posible feminicidio durante el primer semestre del año y clasificó a 809 en riesgo extremo.

El Sistema Articulado de Alertas Tempranas hace seguimiento a estos casos para activar medidas de protección antes de que las agresiones escalen. Entre enero y julio, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 252.353 atenciones. El 64 % estuvo relacionado con situaciones de violencia.

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Kennedy concentró el mayor número, con 17.133 registros, seguida por Ciudad Bolívar y Bosa. En las Casas de Justicia, las URI y el centro de atención de la Fiscalía, 10.141 mujeres recibieron orientación sociojurídica y 4.970 accedieron a acompañamiento psicosocial. Las entidades también activaron 2.756 rutas y servicios, iniciaron la representación jurídica de 713 casos —565 relacionados con medidas de protección— y realizaron 1.182 seguimientos.

En el crimen ocurrido en Kennedy, la Fiscalía tendrá que establecer si existían alertas anteriores o antecedentes de violencia. Esa información resultará clave para determinar el contexto del ataque y definir si el caso debe investigarse como feminicidio.

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