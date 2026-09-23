Suspenden a 7 policías por muerte de Donovan Balanta, mientras avanza la investigación

La Policía Nacional separó del cargo a siete uniformados que participaron en el procedimiento previo a la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el pasado 20 de septiembre en el sector de Caracolí, entre Ciudad Bolívar y Soacha. La institución anunció la decisión dentro de la investigación disciplinaria identificada con el radicado EE-MESOA5-2026-191, abierta para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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La separación del cargo constituye una medida provisional mientras avanza el proceso. No equivale a una destitución ni significa que los agentes estén capturados o hayan recibido una sanción definitiva. La Policía no reveló sus nombres, números de placa, rangos o funciones. Tampoco precisó cuánto tiempo permanecerán apartados ni informó si la Fiscalía adelanta una investigación penal por la muerte.

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Familia exige conocer quiénes son los policías

En diálogo con El Espectador, Jhon Deiby Gómez Murillo, familiar de Donovan, aseguró que hasta este 23 de septiembre la institución no les ha entregado información para identificar a los uniformados involucrados. Los allegados tampoco han recibido la minuta que registra el ingreso de Donovan y José Luis Guerrero Moreno a la Estación Cazucá ni un informe sobre lo ocurrido dentro de esas instalaciones.

“No nos han dado ningún dato de los policías. Tenemos que saber sus nombres, qué cargos tenían dentro de la institución y qué pasó con ellos. No sabemos si los apartaron y ahí quedó todo o si están capturados”, afirmó Gómez. Dos abogadas comenzaron a acompañar a la familia para solicitar los documentos, revisar los videos y establecer si existe una actuación penal. Los allegados también cuestionan que la Policía haya separado a siete agentes, pues sostienen que entre 15 y 20 participaron en la persecución y reducción de Donovan.

“Queremos que nos muestren quiénes son y si realmente apartaron a las personas que participaron. Hasta ahora todo permanece oculto”, agregó.

¿Por qué no intervino la Policía de Bogotá? La familia también cuestiona que uniformados adscritos a la Policía de Soacha adelantaran el procedimiento en un punto que, según sus integrantes, pertenece a Bogotá. Por eso, pide establecer la jurisdicción exacta y explicar por qué ninguna patrulla de la capital habría llegado al lugar.

Gómez contó que hacia las 6:30 p. m., cuando Donovan ya había sido trasladado, encontró a un policía motorizado de Bogotá y le preguntó cómo podía solicitar las grabaciones de una cámara del sector. Según su relato, el uniformado desconocía lo sucedido y tuvo que comunicarse con sus superiores para consultar el caso.

“¿Cómo es que la Policía del barrio no estaba enterada? Vinieron uniformados de Soacha, intervinieron dentro de Bogotá y nunca llegó una patrulla de la Policía de Bogotá”, cuestionó. Los allegados piden determinar quién autorizó la intervención, qué central coordinó el operativo y si la cámara de seguridad registró la persecución y la captura. También solicitaron un pronunciamiento del alcalde de Bogotá y de la Policía Metropolitana sobre su actuación frente a lo ocurrido.

La delimitación territorial deberá establecerse mediante los registros oficiales y la ubicación exacta del procedimiento.

¿Qué ocurrió durante el procedimiento?

Donovan Balanta, de 34 años, regresaba de recoger a su novia cuando llegó al barrio Caracolí, donde varios policías atendían una situación que calificaron como una riña. Su familia asegura que él no participaba, pero rompió una botella a unos 50 metros y corrió cuando los agentes se dirigieron hacia él.

Los uniformados lo persiguieron, lo redujeron y lo trasladaron a la Estación Cazucá. La Policía confirmó que utilizó un táser, mientras los allegados denuncian que varios agentes lo golpearon y le aplicaron repetidas descargas en la espalda y el pecho, cerca del corazón, cuando ya estaba esposado. También aseguran que recibió insultos racistas.

Los policías trasladaron igualmente a José Luis Guerrero, amigo de infancia de Donovan, quien habría intentado defenderlo. Según la familia, dentro de la estación Donovan manifestó que le dolía el pecho y no podía respirar, pero solo recibió asistencia cuando perdió el conocimiento.

La Policía sostiene que sufrió una afectación repentina de salud y llegó con vida al Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha. Sus allegados afirman que ingresó sin signos vitales. Medicina Legal deberá establecer la causa de la muerte y determinar si guarda relación con los golpes o las descargas denunciadas.

Denuncian amenazas y anuncian una protesta

Los familiares aseguran que, después de la muerte, varios policías llegaron a la vivienda donde Donovan vivía con su madre. Uno de ellos habría lanzado insultos y amenazas contra sus allegados. Por esa razón, solicitaron garantías para la madre, los dos hijos de Donovan, Guerrero, los testigos y las personas que difundieron los videos. También pidieron que la Fiscalía adelante una investigación independiente y que el caso no termine únicamente con una actuación disciplinaria.

Ante la falta de respuestas, la familia convocó para el sábado, a las 10:00 a. m., una marcha que comenzará en el paradero de San Mateo y llegará hasta la Estación de Policía de Soacha. Sus integrantes anunciaron un plantón y un bloqueo de la Autopista Sur para exigir información sobre el procedimiento y las investigaciones.

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La Policía reiteró que el proceso disciplinario respetará el debido proceso y aseguró que sus actuaciones deben ajustarse a la Constitución, la ley, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios que regulan el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Los videos, la minuta de ingreso a la estación, los registros del táser, las historias clínicas y el dictamen de Medicina Legal serán determinantes para establecer qué ocurrió desde la reducción de Donovan hasta su muerte y definir las responsabilidades correspondientes.

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