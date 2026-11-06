Suspenden captación de agua para piscinas en Cundinamarca: no tenían permisos

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En operativos de contorl, autoridades ambientales encontraron el aprovechamiento irregular de cuencas naturales, para llenar piscinas de un establecimiento comercial. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que ordenó suspender de manera inmediata la captación de agua de la quebrada El Abril que abastecía dos piscinas naturales en el municipio de La Palma, Cundinamarca.

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Funcionarios de la corporación encontraron un establecimiento que extraía agua de la quebrada El Abril a un caudal de 1,29 litros por segundo, aunque tenía autorización para captar mucho menos: apenas 0,05 litros por segundo y, algo que llamó la atención, es que los permisos con los que contaban eran para captación de otra fuente hídrica.

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La decisión se tomó luego de una visita técnica en la que funcionarios de la Dirección Regional Rionegro encontraron una manguera de aproximadamente tres pulgadas de diámetro, por la cual se extraía un caudal promedio de 1,29 litros de agua por segundo para abastecer las piscinas.

En La Palma, le ponemos freno a la captación de agua por fuera de lo autorizado



En visita técnica, desde la @CAR_Cundi se encontró que un balneario captaba 1,29 litros por segundo de la quebrada El Abril, pese a que su concesión permitía 0,05 litros por segundo de otra fuente… pic.twitter.com/EV3Iw1IaTi — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 6, 2026

Según la revisión de la autoridad ambiental, el predio contaba con una concesión de aguas superficiales para usos domésticos y recreativos, que autorizaba captar agua de la quebrada Tabacal. Sin embargo, durante la inspección se comprobó que la extracción se realizaba desde la quebrada El Abril y con un caudal superior al permitido.

Ante esta situación, la CAR ordenó suspender la captación hasta que el establecimiento cuente con la autorización correspondiente para regularizar tanto el punto de extracción y la cantidad de agua utilizada.

El director de la Regional Rionegro de la CAR, Alejandro Fiquitiva Casallas, explicó que la medida tiene carácter preventivo y transitorio. No obstantem se evalúa la posibilidad de que se impongan sanciones como resultado de las actuaciones administrativas.

La corporación recordó que captar o aprovechar aguas superficiales sin la respectiva concesión, permiso o autorización puede dar lugar a medidas preventivas y sanciones ambientales.

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