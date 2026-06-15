“Se descartaría violencia física sexual”: ICBF, tras denuncia de abuso en Usaquén

En este edificio del barrio Chicó Navarra (Usaquén), fue grabado el hecho. Foto: Cortesía

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Los hermanos de 4, 7 y 15 años, encontrados en un apartamento del lujoso barrio Chicó Navarra (Usaquén), tras la denuncia ciudadana de un presunto abuso sexual, ya se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

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Así lo anunció este lunes la Subred Norte de Salud a través de un comunicado, luego de que los menores recibieran atención médica interdisciplinaria e integral en el Hospital Simón Bolívar, en el marco de la activación por sospecha de código blanco (abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes).

Precisamente, de manera preliminar, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseveró en entrevista con Noticias Caracol que se descartaría violencia sexual física, basado en exámenes y entrevistas con el menor. Aun así, fue enfática en señalar que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación, a la espera, también, de los resultados de Medicina Legal.

Cáceres, también a través de su cuenta en X, reiteró que el reporte preliminar del bienestar de los menores “es de tranquilidad. Sin embargo, hay que esperar a las entidades investigadoras y los resultados (...) Agradezco nuevamente la indignación frente a una válida preocupación ciudadana por un presunto abuso; la alerta siempre es buena”, concluyó la directora.

El caso que deja un capturado

En la tarde del domingo, residentes del sector Chicó Navarra grabaron con su celular para denunciar el momento en que un sujeto habría realizado tocamientos indebidos a un niño desde el balcón de un apartamento.

La escena generó estupor y alarma entre los testigos, quienes con gritos pedían auxilio y le exigían al hombre parar.

“Llegamos al barrio. Mi hermana estaba mirando hacia arriba y me dijo: ”¿Qué es eso que está pasando allá?, Yo no lograba entender. Pensé que era un juego, pero luego ya fue más claro. Entonces empezamos a gritar: ¡abusador! ¡Suéltelo! El tipo seguía y luego entraron al apartamento. Fue demasiado impactante”, relató Vivian Tatiana Cardozo, una de las declarantes.

Al lugar acudieron uniformados de la estación de Usaquén, quienes, en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia, atendieron la denuncia y encontraron en el inmueble a otros dos menores de 4 y 15 años.

Por su parte, el presunto agresor fue capturado y trasladado hasta una estación para verificar su identidad y antecedentes. A la fecha, permanece en el búnker de la Fiscalía.

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Fue así como, por solicitud de la Dijín de la Policía Nacional, Migración Colombia detalló que el hombre es un ciudadano estadounidense, de aproximadamente 36 años, quien ingresó al país como turista el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, “sin ninguna alerta o anotación que impidieran su ingreso”.

Los niños ya fueron dados de alta

Ese mismo domingo 14 de junio, los tres hermanos fueron trasladados en una ambulancia y acompañados por personal asistencial y una profesional en psicología hasta el Hospital Simón Bolívar. Así lo informó este lunes la Subred Norte de la Secretaría de Salud al término de la atención.

A través de un comunicado, la entidad distrital detalló que activaron la ruta de atención integral bajo sospecha de código blanco. “Desde el momento del ingreso se contó con la presencia de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación”, señalaron.

La asistencia médica, entonces, se basó en valoraciones interdisciplinarias que incluyeron pediatras, psiquiatras y trabajo social.

En paralelo, para la investigación judicial, la SubreNorte acotó que a los niños les practicaron exámenes médico-legales, así como la habilitación “de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía”. “Los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron entregados al ICBF, responsable de su custodia y restablecimiento de sus derechos (...) quien adoptará las medidas pertinentes. Mientras que Medicina Legal continuará con las valoraciones”.

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Tras las atenciones integrales en salud, la SubreNorte informó que los tres hermanos ya fueron dados de alta y fueron entregados al ICBF “en el marco de las medidas orientadas a salvaguardar su bienestar”, concluyeron.

Líneas de denuncia por violencia sexual contra menores

141: ICBF

Línea gratuita nacional ICBF: 018000-91-80-80. Disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

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