 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Caso Jaime Moreno: ¿La justicia será proporcional al crimen?

Tras un año del crimen, se sabrá el sentido de fallo contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, acusados de asesinar al estudiante Jaime Esteban Moreno. Fiscalía espera 37,5 años de cárcel. La representación de víctimas, 45 años. Todavía hay una persona prófuga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, de 20 años, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 tras recibir una brutal golpiza. Juan Carlos Suárez, de 27 años, es el único capturado hasta el momento por el caso. Otro sujeto que permanece prófugo y dos mujeres que fueron dejadas en libertad, son los otros implicados en el caso.
Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, de 20 años, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 tras recibir una brutal golpiza. Juan Carlos Suárez, de 27 años, es el único capturado hasta el momento por el caso. Otro sujeto que permanece prófugo y dos mujeres que fueron dejadas en libertad, son los otros implicados en el caso.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Halloween será una fecha amarga para la familia Moreno Jaramillo. Hace un año asesinaron a golpes a su hijo Jaime Esteban, de apenas 20 años, a la salida de una fiesta en un bar de Chapinero. No obstante, este lunes esperan tener algo de paz (o no), cuando la justicia emita el sentido de fallo en contra de los acusados por el crimen de su hijo: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes figuraron en el juicio como coautores del homicidio de este estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes.La audiencia, que…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Seguridad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Carlos Arturo(92784)Hace 20 minutos
    " Cuando se dió su captura " o cuando se logró su captura??
  • Martha(69929)Hace 58 minutos
    Es un horror 😱😱 y estos chicos tienen que tener lo máximo, además de la mujer que los instaba a golpearlo
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido