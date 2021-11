Testigo explicó los golpes que produjeron la muerte de Ana María Castro

Se trata del médico legista Alejandro Cuenca, quien dio su testimonio este lunes en medio del juicio tras ser llamado como testigo de la defensa del Paul Naranjo y Julián Ortegón. En contrainterrogatorio la Fiscalía cuestionó su tiempo de experiencia y que no haya realizado informes de necropsia. Así avanzó el juicio que está a punto de finalizar.

Tras una diligencia de cinco horas, este lunes se llevó a cabo la séptima audiencia de juicio oral en el proceso por el presunto feminicidio de Ana María Castro Romero, en el cual Paul Naranjo y Julián Ortegón son juzgados por su responsabilidad en el fallecimiento de la joven.

En el desarrollo de esta, pasaron al estrado, de manera virtual, cuatro testigos de la defensa representada por los abogados John Jairo Cadena y Gilberto Rondón: el médico legista Alejandro Cuenca, el cocinero Daniel Vega Novoa, el físico Miller Vargas Bautista y el ingeniero biomédico Alexander Forero Ríos.

En interrogatorio, Cuenca detalló el informe de opinión pericial que realizó por pedido de los abogados. En este, explicó que los hematomas (moretones) que presentaba Ana María en su rostro y cabeza fueron producto de una fractura de la base del cráneo.

Es decir que, según esta valoración, esas lesiones fueron producidas por el signo de “ojos de mapache”, término que en el argot de la medicina indica una fractura de la base craneal que arroja como resultado un cúmulo de sangre que se filtra hacia el tejido blando alrededor de los ojos y otro orificios como las fosas nasales y los oídos.

Así mismo, el médico legista habló sobre otras lesiones en el cuerpo de la joven, como la fractura de cinco costillas del lado derecho, una laceración en el hígado y una contusión en la rodilla derecha. Heridas que, según explicó, fueron producidas por un golpe de alta energía en un solo momento y que no pudieron ser causadas por una persona ni por la caída de un vehículo, como sostiene la Fiscalía.

“Una persona no es capaz de producir una lesión de alta energía como esta, pues el cuerpo humano no tiene la fuerza para producir un golpe de esta magnitud, así que no es una lesión generada por un golpe dado por un ser humano”, aseguró.

Finalmente, cuestionó que no se haya explorado la lesión de la rodilla derecha y afirmó que la fractura del cráneo “es un trauma de alta energía que no ocurre de una caída, ser lanzado de un carro es como caerse de la cama”.

En contrainterrogatorio, Alejandro Cuenca le respondió a la Fiscalía que en su experiencia realizando necropsias no ha tenido que realizar o firmar informes de este tipo y que, durante el año rural de su carrera, realizó al menos diez procedimientos de estos.

¿Qué dijo Daniel Vega?

Al turno de declarar —ahora llamado por la defensa—, Daniel Vega Novoa se mantuvo en lo dicho el pasado 20 de septiembre cuando declaró en condición de testigo de la Fiscalía, en cuanto a que vio a un vehículo tipo camioneta hacer un zigzagueo en la Calle 80, reducir la velocidad, salir arrojada desde la puerta trasera derecha el cuerpo de una mujer y, finalmente, “arrancar duro” hacia el occidente.

De igual manera, reafirmó en que iba aproximadamente a 30 metros de la camioneta de la que vio salir expulsada a la mujer, que iba a una velocidad de 30 kilómetros por hora y que tardó cerca de ocho minutos en parquear el carro en el que se movilizaba después de auxiliar a Mateo Reyes, quien pedía ayuda en la avenida, y de llamar a la línea de emergencia 123.

Noticia en desarrollo...