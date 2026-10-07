En contexto: nterrupciones en el servicio de agua al norte y occidente de Bogotá por daños en Tibitoc

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc retomó su operación durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre, luego de que Enel Colombia restableciera el servicio de energía eléctrica que había obligado a suspender temporalmente sus operaciones. Con esto, se normalizó el suministro de agua en Gachancipá, Sopó y Chía, así como en sectores del norte y occidente de Bogotá.

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Tibitoc vuelve a operar y se normaliza el servicio de agua en noroccidente de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la operación de Tibitoc fue restablecida para superar la contingencia registrada desde la tarde del marte seis de octubre. Según la entidad, actualmente el servicio se presta con normalidad en los municipios y sectores de Bogotá que habían presentado afectaciones, entre ellas baja presión e intermitencias.

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En simultáneo la EAAB mantiene equipos técnicos en las zonas afectadas para monitorear el sistema y verificar que el suministro alcance una completa estabilización.

Podría haber cambios en la coloración del agua

Durante este proceso podrían presentarse temporalmente cambios en la coloración del agua, debido al movimiento del líquido en las tuberías mientras se normaliza la operación del sistema. El acueducto insistió en que esta situación está relacionada con el proceso de estabilización.

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Los usuarios que encuentren alguna novedad en el servicio pueden reportarla a la Acualínea 116.

Zonas afectadas

La contingencia había generado baja presión en sectores comprendidos entre la calle 246A y la calle 90/Canal Río Negro, entre la carrera 7 y la avenida Boyacá. Entre los barrios que habían reportado esta condición estaban Guaymaral, Casablanca Suba, Tibabita, Torca, El Redil, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Prado Veraniego, San José de Bavaria, Villa del Prado, Cedritos, Santa Bárbara, San Cristóbal Norte, La Castellana, Niza, Pasadena, Puente Largo, Rionegro y Los Andes, entre otros.

También se había registrado intermitencia en el servicio en sectores comprendidos entre la calle 170 y la calle 93/Río Arzobispo, entre la avenida Boyacá y la carrera 153/Río Bogotá. Allí estaban incluidos barrios como El Rincón del Norte, Los Naranjos, Santa Cecilia de Suba, Bilbao, Tibabuyes, Club de los Lagartos, Suba Urbano, Lisboa, La Gaitana, Aures, Villa María, La Chucua, Niza Suba, Lombardía, Ciudad Hunza, Villa Elisa y San Carlos de Suba, entre otros.

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