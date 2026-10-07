Según información de Enel Colombia, se presentó una falla en la red de alta tensión que afecta el servicio de energía en algunos sectores de Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía, Cajicá y municipios aledaños.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado informó la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá, suspendió su operación esta tarde debido a una afectación en el servicio de energía eléctrica.

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Interrupciones en el servicio de agua al norte y occidente de Bogotá por daños en Tibitoc

Como consecuencia de esta situación, informaron, se pueden presentar interrupciones en el suministro de agua, baja presión e intermitencia del servicio en los sectores abastecidos por la Planta Tibitoc.

Las principales afectaciones previstas son:

• Sin servicio de agua: los municipios de Gachancipá y Sopó.

• Baja presión de agua: en los municipios de Chía y Cajicá, y en Bogotá, desde la Calle 246A hasta la Calle 90 o Canal Río Negro, y entre la Carrera 7.ª y la Avenida Boyacá.

• Servicio intermitente: en Bogotá, desde la Calle 170 hasta la Calle 93 o Río Arzobispo, y entre la Avenida Boyacá y la Carrera 153 o Río Bogotá.

Barrios con baja presión: Guaymaral, Casablanca Suba Urbano, Casablanca Suba II, Tibabita Rural, Torca I, Torca Rural II, Canaima, El Cerezo, El Redil, El Rocío Norte, El Vervenal, La Granja Norte, La Uribe, San Antonio Noroccidental, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Tibabita, Verbenal San Antonio, Atenas, Britalia, Cantagallo, Casablanca Suba, Casablanca Suba I, Ciudad Jardín Norte, El Otoño, El Otoño I, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Granada Norte, Iberia, Iragua, Mazurén, Mirandela, Nueva Zelandia, Portales del Norte, Prado Pinzón, Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José de Bavaria, San José del Prado, San José V Sector, Santa Helena, Victoria del Norte, Villa del Prado, Acacías Usaquén, Barrancas, Barrancas Norte, Bella Suiza, Bosque de Pinos II Rural, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquideas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, San Cristóbal Norte, Santa Bárbara Central, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara, Oriental , Santa Teresa, Andes Norte, Batán, Canodromo, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Los Andes, Mónaco, Niza Norte, Niza Sur, Pasadena, Potosi, Prado Veraniego Sur, Puente Largo, Rionegro y Santa Rosa.

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Barrios con servicio intermitente: El Rincón del Norte, Los Naranjos, Santa Cecilia de Suba I, Altos de Chozica, Santa Cecilia de Suba II, Bilbao, Tibabuyes Occidental, Villa Hermosa, Club de los Lagartos, Santa Teresa de Suba, Suba Urbano, Lisboa, Tibabuyes, Lago de Suba, Altos de Suba, Las Mercedes Suba, Rincón de Santa Inés, La Chucua, Tibabuyes II, Santa Rita de Suba, Berlín, Aures II, Suba Cerros, Bilbao Rural, Casablanca Suba I, Santa Cecilia, El Rincón, La Gaitana Oriental, Rincón Altamar, Vereda Suba Naranjos, Salitre Suba, San Cayetano, Las Flores, Bosques de San Jorge, Pinos de Lombardía, Rincón de Suba, Sabana de Tibabuyes, Tuna Baja, Tuna, Tibabuyes II Rural, San Pedro, Toscana, Villa María, Villa Alcazár, Tuna Alta, La Gaitana, Aures, Costa Azul, Villa María I, Ttes de Colombia, Almirante Colón, Santa Cecilia de Suba I Rural, Tibabuyes Universal, El POA, Nueva Tibabuyes, El Pino, Lech Walesa, Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte, Vereda Suba Cerros II, Niza Suba, Puerta del Sol, Las Mercedes I, Delmonte, Villa Elisa, Lombardía, Ciudad Hunza, La Carolina de Suba, Potrerillo, Campanella, Las Mercedes Suba Rural, Tuna Rural y San Carlos de Suba.

Cambio temporal de agua: Como consecuencia de los ajustes operativos requeridos en la red, los cuales implican variaciones en la velocidad y, en algunos casos, en el sentido del flujo del agua dentro de las tuberías, es posible que se presenten cambios temporales en las características visuales del agua. Es importante precisar que estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos.

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