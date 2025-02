¿Tiene una idea de negocio? Distrito ofrece capacitaciones gratis a jóvenes

Está abierta la convocatoria para la segunda Escuela Distrital de Emprendimiento Joven Foto: Integración Social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya está abierta la convocatoria para que los jóvenes emprendedores se postulen a la segunda versión de la Escuela Distrital de Emprendimiento Joven, un espacio en el que profesionales de distintas áreas y empresas entregarán las herramientas para materializar y potenciar los negocios de personas entre 18 y 28 años.

Esta escuela es el resultado de una alianza entre la Secretaría de Integración Social y la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Para este año, lanzarán tres escuelas en las Casas de Juventud de diferentes localidades. Este mes, se realizará en Suba; en junio, llega a la localidad de Antonio Nariño y finalmente en octubre, a Kennedy.

Lea más: ¿Le interesa trabajar en el Metro de Bogotá? Ofertarán más de 500 puestos

“Para mí, la Escuela fue un espacio increíble, porque me permitió crecer profesionalmente y acceder a nuevas oportunidades. Allí pude aprender, preguntar, hacer cosas, equivocarme y mejorar. Algo que resalto de mi proceso es la Feria del Camello, que me ayudó a fortalecer mi proyecto de vida y a encontrar trabajo. Sin esta oportunidad, no estaría donde estoy ahora”, agradeció Dani Villalobos Rubiano, beneficiaria de la primera versión de la Escuela en 2024.

¿Cómo participar?

Los jóvenes que accedan a uno de los 50 cupos disponibles en cada Escuela de Emprendimiento podrán asistir a clases presenciales en los que profesionales voluntarios de distintas empresas entregarán herramientas en temas clave como introducción al emprendimiento, modelos de negocios innovadores, gestión financiera, marketing digital, estrategias de ventas y gestión legal para emprendedores.

Para esta segunda versión de la escuela los requisitos para participar son: tener entre 18 y 28 años, residir en Bogotá —especial preferencia para quienes vivan en la localidad de Suba—, contar con una idea de negocio o tener un emprendimiento en fase inicial y disponibilidad para asistir a las jornadas presenciales en la Casa de Juventud Diego Felipe Becerra de la localidad de Suba (Carrera 125 #132 C - 82).

Las clases serán presenciales y se dictarán los viernes entre 8:00 a.m. y 12:00 m., a partir del 28 de febrero. Los interesados pueden diligenciar al formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/EscuelaEmprendimiento2025

“Consolidar espacios para que las y los jóvenes emprendedores hagan realidad sus ideas de negocios fomenta su desarrollo y, a la vez, aporta para que Bogotá sea una ciudad cada vez más incluyente y competitiva en materia de inclusión social y productiva. Nuestro objetivo es acompañarlos en este proceso que les permita fortalecer sus proyectos de vida”, indica Diego Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría de Integración Social.

¿Qué temas se tratarán en la Escuela de Emprendimiento?

La formación consta de clases presenciales, en la Casa de Juventud Diego Felipe Becerra de la localidad de Suba (Carrera 125 #132 C - 82), que iniciarán el viernes 28 de febrero (8:00 a.m. a 12:00 m.) y que apuntan a desarrollar habilidades duras y blandas en los jóvenes emprendedores para que potencien sus negocios.

Le puede interesar: Revelan la fecha de cuándo será el primer viaje del Metro de Bogotá

Profesionales de diferentes empresas serán los encargados de dictar los siete módulos de gran utilidad y valor para los jóvenes emprendedores:

Introducción al emprendimiento: el rol de la empresa privada, empoderamiento y plan de vida.

Descubriendo al emprendedor: ideas de negocio, mentalidad emprendedora y liderazgo.

El arte de crear valor: planificación y estructuración de negocios innovadores.

Gestión financiera: administración de recursos, inclusión financiera, financiación y trabajo en equipo.

Estrategias de ventas: habilidades en comunicación escrita, uso de herramientas tecnológicas y principios de marketing.

Marketing digital: diseño, uso de redes sociales y comunicación asertiva.

Gestión legal: fundamentos legales, formalización emprendimientos y generalidades tributarias.

Al finalizar los cursos, el viernes 9 de mayo, se realizará un acto de graduación en el que los participantes de la escuela recibirán su respectivo diploma.

Durante 2024, en la primera versión de la Escuela Distrital de Emprendimiento Joven, se graduaron 46 jóvenes de 15 localidades de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.