Tome nota: este sábado arrancan cierres en varios puentes vehiculares en Bogotá

Puentes de la intersección vial donde se encuentran las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas, en la localidad de Puente Aranda, que serán inhabilitados para darle paso a las obras del tramo 1 del proyecto La Nueva 13. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de las 10:00 p.m. del sábado 30 de agosto, los puentes de la intersección vial donde se encuentran las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas, en la localidad de Puente Aranda, quedarán inhabilitados para darle paso a las obras del tramo 1 del proyecto La Nueva 13.

En contexto: Dos puentes vehiculares menos: comienza la reconfiguración de la calle 13

La obra

“Estos cierres son necesarios para continuar con las obras del tramo 1 de La Nueva 13; un megaproyecto de 11,62 kilómetros, que conectará a Bogotá, desde esta intersección de Puente Aranda hasta el río Bogotá”, señala Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

El primer tramo, que está en fase de obra, contempla un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles, que conectarán el oriente y el occidente en la Avenida de las Américas, explica Molano.

Así las cosas, con el inicio de las obras, miles de ciudadanos que a diario transitan por la zona tendrán afectaciones importantes en sus rutinas diarias de transporte. Para mitigar esos efectos, la Secretaría de Movilidad presentó el Plan de Manejo de Tránsito que aplicará en la zona mientras se desarrollan las obras.

Desvíos, rutas alternas y cambios de sentido en algunas vías

Desvíos en la Av. Calle 13

De occidente a oriente

Los conductores deben seguir la calzada lenta. Los vehículos livianos podrán tomar el carril de contraflujo, por el costado norte (de la calle 13) a la altura de la carrera 56, y reingresar a la vía de la glorieta provisional que los conectará por la calle 13 o la avenida de Las Américas con el oriente.

Además, podrán continuar por el tramo de contraflujo de la calle 13, desde la carrera 50, para seguir al norte por la carrera 46 y conectar con la avenida de Las Américas.

De oriente a occidente

Se podrán desviar por la carrera 43 hacia el norte, justo en la esquina de Vinos y Bodegas Añejas, tomar la avenida de Las Américas y continuar por esta vía, o por la calle 13, al occidente.

De norte a occidente u oriente

Los conductores que se desplacen de norte a sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente u occidente de la ciudad, deben tomar la calle 14 al occidente y desviar por la carrera 54 al sur, para salir a la calle 13.

Desvíos en la Av. de las Américas

De occidente a oriente

Los conductores que transiten por la avenida de Las Américas podrán cruzar de occidente a oriente conectándose a través de la glorieta de seis carriles. Desde la avenida Las Américas también podrán tomar la calle 6 al oriente por su conexión habitual.

Además, hay un desvío alterno en la carrera 56 al sur, tomando luego la calle 5a al oriente hasta llegar a la carrera 42c para seguir al norte, y en la calle 6 girar al oriente para conectar por la carrera 43 nuevamente con la avenida Las Américas.

De occidente a norte

Para quienes van desde el occidente de la avenida Las Américas y quieren dirigirse al norte, podrán hacer un retorno a la altura de la carrera 53 f, para incorporarse al norte por la carrera 56, girar a la derecha (oriente) por la calle 17, y luego salir a la carrera 50. De occidente a sur

Para ir de occidente a sur desde la avenida Las Américas se podrá seguir la ruta habitual tomando la carrea 50.

De oriente a occidente

Por la avenida Las Américas hay dos opciones para dirigirse de oriente a occidente: la primera, a la altura de la carrera 46, se podrá tomar la calzada lenta y seguir por la calle 13, o tomar, desde ese mismo punto, la calzada rápida para salir nuevamente a la avenida de Las Américas.

De oriente a norte

Para desviarse de oriente a norte por Las Américas, se podrá hacer el recorrido habitual por la carrera 50.

De sur a oriente

Además, quienes se desplacen desde el sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente, pueden seguir las rutas y conexiones habituales tomando la calle 6 o la calle 13 en la glorieta provisional

Cambios de sentido vial

La Secretaría de Movilidad anunció, además, que habrá cambios en el sentido de algunas vías:

La carrera 56 entre las avenidas de Las Américas y la calle 17 (atravesando la calle 13) quedará solamente para transitar de sentido sur - norte.

La calle 14, entre carreras 52 y 54, será para transitar en sentido oriente - occidente.

Por su parte, la carrera 47, entre calle 12 y la avenida calle 13, cambiará a doble sentido de circulación.

La carrera 44, entre la avenida calle 13 y la calle 17, cambiará a doble sentido de circulación

La carrera 43, entre la calle 13 y la avenida de Las Américas, tendrá sus dos calzadas en sentido sur - norte.

Transporte público

En cuento al transporte público, Transmilenio anunció que su operación seguirá como de costumbre, sin afectaciones que recaigan en la cotidianidad de los usuarios.

Por su parte, las rutas de TransMiZonal también continuarán prestando su servicio por este sector de la ciudad en los paraderos y desvíos asignados para su tránsito seguro. Además, se garantizará el paso seguro peatonal y de ciclistas, mediante senderos provisionales, que se ajustarán a la nueva geometría y se regularán mediante controles semafóricos.

Si tiene dudas con las modificaciones de las rutas zonales de Transmilenio, puede consultarlas en este enlace.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.