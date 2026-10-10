TransMiCable de Ciudad Bolívar cambiará sus horarios durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre. La medida permitirá realizar trabajos de mantenimiento preventivo en una de las pilonas y obligará a cerrar el servicio más temprano durante el sábado y el domingo.

El cable de Ciudad Bolívar trabajará con horarios reducidos entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre por labores de mantenimiento. Los usuarios podrán utilizar tres rutas alimentadoras y varios servicios zonales cuando el sistema no esté operando.

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TransMiCable cambia de horario este puente festivo: estas son las rutas alternativas

El cable no permanecerá fuera de operación durante todo el fin de semana. Sin embargo, quienes necesiten viajar en las primeras horas del domingo o después de las 7:00 p. m. tendrán que utilizar buses alimentadores o rutas de TransMiZonal.

La intervención también requerirá maquinaria pesada, por lo que se instalará un cerramiento de cinco metros alrededor de la pilona en la que se concentrarán los trabajos.

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Horarios de TransMiCable durante el puente festivo

El sábado 10 de octubre, TransMiCable funcionará desde las 4:30 a. m. hasta las 7:00 p. m. Por lo tanto, el cierre se adelantará frente a una jornada habitual y los últimos usuarios deberán ingresar antes de esa hora.

La operación del domingo comenzará más tarde y también terminará a las 7:00 p. m. Finalmente, el lunes festivo el servicio mantendrá su apertura a las 9:00 a. m., pero extenderá la jornada hasta las 9:00 p. m.

Estos son los horarios establecidos:

Sábado 10 de octubre: 4:30 a. m. a 7:00 p. m.

4:30 a. m. a 7:00 p. m. Domingo 11 de octubre: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

9:00 a. m. a 7:00 p. m. Lunes festivo 12 de octubre: 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Los cambios cobijan todo el recorrido entre el Portal Tunal y Mirador del Paraíso, incluidas las estaciones Juan Pablo II y Manitas. En consecuencia, los pasajeros que viajen fuera de esas franjas deberán completar el trayecto por vía terrestre.

¿Cuáles son las rutas alternativas de TransMiCable?

Durante los cierres estarán disponibles tres rutas alimentadoras que comunican los sectores atendidos por el cable con el Portal Tunal:

6-4 Paraíso–Portal Tunal.

6-8 Vista Hermosa–Portal Tunal.

6-12 Villa Gloria–Portal Tunal.

A estos servicios se suman las rutas zonales 742, H631/B631, P39, C201, H627/K627, 624, H632, T11 y H610/A610, que permiten salir de Ciudad Bolívar o enlazar con otros sectores de Bogotá.

La ruta más conveniente dependerá del lugar de origen y de la conexión que necesite cada pasajero. Por esa razón, TransMilenio recomendó consultar TransMiApp antes de comenzar el recorrido, pues allí se pueden revisar los paraderos y las opciones disponibles en tiempo real.

Asimismo, los usuarios deben mantener recargada la tarjeta tullave, especialmente si acostumbran ingresar directamente por alguna de las estaciones del cable y durante el puente tendrán que abordar primero un servicio alimentador o zonal.

¿Por qué cambiarán los horarios de TransMiCable?

La reducción temporal permitirá trabajar en una de las pilonas que sostienen el sistema. Aunque TransMilenio no informó cuál de las estructuras será intervenida, confirmó que en el lugar habrá maquinaria pesada y un perímetro de seguridad de cinco metros.

La empresa pidió a los habitantes del sector que no atraviesen la demarcación, mantengan distancia de los equipos y eviten que los niños se acerquen al punto de intervención. Los trabajos fueron programados durante el puente festivo para reducir el impacto sobre los desplazamientos habituales de la semana.

TransMiCable recorre 3,34 kilómetros entre el Portal Tunal y Mirador del Paraíso. Sus cuatro estaciones permiten conectar las zonas altas de Ciudad Bolívar con el sistema troncal y reducen a cerca de 13 minutos un trayecto que antes podía tomar alrededor de una hora.

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Para solicitar información adicional, los usuarios pueden comunicarse con la Línea 195 o con el teléfono 601 482 4304. También estará disponible la Oficina de Gestión Social ubicada en la estación Manitas.

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