Vigilante murió frente a discoteca amenazada por presunta extorsión en Bogotá

Un vigilante de 59 años fue asesinado la noche del jueves 8 de octubre frente a una discoteca del barrio Boyacá, en la localidad de Engativá. Dos hombres llegaron en motocicleta al establecimiento, se acercaron al trabajador y, antes de dispararle, le entregaron un panfleto atribuido a la peligrosa banda del crimen organizado Los Satanás. De ahí, que con base en el modo de operar y la información entregada por los dueños de la discoteca, la hipótesis del crimen apunte a un incidente crónico de extorsión contra el local.

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El ataque ocurrió en el sector de la calle 72 con avenida Boyacá y quedó registrado en video. En las imágenes se observa que uno de los agresores entrega el papel y dispara, mientras su acompañante graba lo sucedido. Luego, los dos escapan en la motocicleta.

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El mensaje advertía que el homicidio era una consecuencia por no atender un llamado y estaba firmado con los alias de Pedrito y Moisés, quienes serían miembros de esta banda extorsiva.

¿Cómo ocurrió el asesinato del vigilante en Bogotá?

El vigilante se encontraba frente a la discoteca cuando los agresores llegaron. Uno de ellos descendió de la motocicleta y se acercó sin despertar sospechas, pues llevaba en sus manos el panfleto que entregaría al trabajador.

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Apenas recibió el documento, el hombre fue atacado con un arma de fuego. El disparo le causó la muerte en el lugar y, cuando los primeros uniformados llegaron, los responsables ya habían abandonado el sector.

La Policía Metropolitana confirmó que la víctima tenía 59 años y anunció la revisión de las cámaras de seguridad. Además de reconstruir la ruta de la motocicleta, los investigadores analizan el número telefónico que aparecía en el mensaje.

Hasta ahora no se han anunciado capturas por el crimen. Tampoco se conoce un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de los autores o su pertenencia a Los Satanás.

La discoteca llevaba diez meses recibiendo amenazas

El homicidio ocurrió después de varios episodios de intimidación contra la discoteca. Su propietario aseguró que las llamadas comenzaron en diciembre de 2025, cuando personas que se presentaban como integrantes de Los Satanás le exigieron COP 40 millones.

Quienes lo contactaron afirmaban que el pago garantizaría la protección del negocio. El comerciante se negó a entregar el dinero y llevó el caso ante el Gaula, pero las amenazas no terminaron.

En enero de 2026, dos hombres en motocicleta dispararon varias veces contra la entrada de la discoteca. Meses después, los responsables consiguieron fotografías de otros inmuebles relacionados con el empresario y también contactaron a uno de sus socios.

Para entonces, la exigencia había subido a COP 60 millones. Además, los mensajes incluían advertencias sobre posibles ataques con granadas si los propietarios reabrían el establecimiento o mantenían su negativa a pagar.

Después del asesinato del vigilante, el cual se produjo a pesar de que las autoridades ya manejaban el caso, la discoteca cerró sus puertas. Según el propietario, la suspensión de las actividades dejó sin trabajo a cerca de 40 personas.

Pedrito y Moisés, los alias incluidos en el panfleto

Los nombres con los que fue firmado el mensaje ya habían aparecido en investigaciones anteriores. La Policía identificó en 2024 a alias Pedrito y alias Moisés como miembros de Los Satanás que contactaban a comerciantes, conductores informales y bicitaxistas para exigirles dinero.

Aderbiss Segundo Pirela Pirela, conocido como Pedrito o Maracucho, fue capturado en Texas, Estados Unidos, en marzo de 2024. Para ese momento, las autoridades lo señalaban como uno de los principales integrantes de la estructura y lo investigaban por extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

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Sin embargo, la Policía no ha explicado si el nombre incluido en el panfleto entregado al vigilante se refiere al mismo hombre o si otra persona está utilizando ese alias.

Moisés, por su parte, volvió a ser mencionado en febrero de 2026, cuando la Policía capturó a un hombre conocido como Marco Pérez. Según la investigación, este último había sido encargado de coordinar extorsiones y homicidios contra comerciantes, taxistas, parqueaderos y transportadores informales de Bogotá y Soacha.

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Los Satanás han seguido apareciendo en casos de extorsión

Durante los últimos años, las autoridades han relacionado a Los Satanás con amenazas contra comerciantes, ataques a establecimientos y homicidios cometidos para presionar el pago de extorsiones. Una de sus prácticas consiste en grabar los negocios o fotografiar a sus propietarios antes de enviar las exigencias económicas.

En enero de 2026, siete presuntos integrantes fueron enviados a prisión por varios ataques ocurridos en Bosa, Kennedy y Puente Aranda. Entre los hechos investigados estaban disparos contra un lavadero, un atentado contra un fruver y el asesinato del familiar de la propietaria de una recicladora.

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La Fiscalía también ha documentado el envío de amenazas desde centros penitenciarios. En un proceso por extorsiones a comerciantes de Soacha, el ente acusador encontró que los responsables enviaban desde prisión panfletos y fotografías de las víctimas para presionarlas.

José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias Satanás, permanece recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. El 6 de octubre, dos días antes del asesinato del vigilante en Bogotá, un juzgado lo declaró responsable de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y extorsión agravada. La pena se conocerá durante una audiencia programada para noviembre.

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Homicidios en Bogotá

El asesinato ocurre en un año en el que Bogotá registra una reducción de los homicidios, aunque el sicariato continúa detrás de más de la mitad de los casos. Septiembre cerró con 73 muertes violentas, frente a 84 en el mismo mes de 2025 y 129 en 2024, lo que representa el registro más bajo para ese mes desde 2003. Además, entre enero y septiembre, la ciudad acumuló una disminución cercana al 8 % frente al mismo periodo del año anterior.

#TERROR 🚨 En Engativá (Bogotá), fue asesinado vigilante de una discoteca ubicada en Av 68 a manos de sicarios que entregaron un panfleto a nombre de Satanás. Los dueños llevaban diez meses denunciando extorsiones del grupo criminal ante el Gaula de la Policía pero no hubo apoyo. pic.twitter.com/EnMriMMerK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2026

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