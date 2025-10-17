Transmicable en Ciudad Bolívar retoma operación tras dos semanas de mantenimiento

Aspectos de este transporte ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

La Empresa Transmilenio informó que el mantenimiento preventivo del Transmicable de Ciudad Bolívar concluyó exitosamente dos días antes de lo programado, por lo que el sistema retomará su operación habitual este sábado 18 de octubre.

Las labores que iniciaron el pasado 4 de octubre fueron contratadas por Transmilenio con la empresa Doppelmayr, fabricante del componente electromecánico del sistema y responsable de la ejecución del mantenimiento especial.

Tras la verificación técnica y de seguridad, el sistema, que beneficia a más de 25 mil habitantes de la localidad, está listo para reanudar el servicio. “Una vez revisados los aspectos técnicos y de seguridad del sistema de cable, anunciamos esta buena noticia para los usuarios de Ciudad Bolívar, quienes contarán nuevamente con TransMiCable desde este sábado en sus horarios habituales”, afirmó Jaime Monroy, director BRT de Transmilenio".

Durante el periodo de mantenimiento, la empresa de transporte aseveró que garantizó el desplazamiento de la población mediante la operación de tres rutas alimentadoras y doce servicios del SITP hacia distintos puntos de la ciudad y la conexión con el Portal del Tunal.

Por último, Transmilenio señaló que con la operación del sistema de cable, también se restablece la operación de la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia), que conecta a los usuarios con la estación Juan Pablo II.

Avanza licitación de Transmicable

Transmilenio anunció un paso importante para la selección del nuevo operador del Transmicable de Ciudad Bolívar, el cual reemplazará a La Rolita, operador público que, hasta diciembre de este año, cumplirá ese rol. Se trata de la publicación de los pliegos definitivos y la apertura del proceso de licitación que definirá el operador del transporte que beneficia a más de 25.000 habitantes de esta localidad.

El 14 de octubre fue publicada la resolución de apertura del proceso de selección objetiva y los pliegos definitivos para la licitación. En esta etapa, los interesados en participar podrán revisar los documentos y preparar sus ofertas para participar en la licitación.

Según el cronograma de Transmilenio, el 17 de octubre serán las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos. Hasta el 28 de octubre se recibirán observaciones a los pliegos definitivos y el 25 de noviembre finalizará el proceso con la audiencia de recepción del sobre único de propuestas. El 19 de diciembre la empresa de transporte encabezará la audiencia pública en la que adjudicará el contrato.

¿Por qué se elige un nuevo operador?

Desde diciembre de 2023, La Rolita, operador de transporte público de Bogotá, llevaba la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. Tras una acción popular que pidió abrir una licitación pública objetiva, Transmilenio acordó avanzar en un nuevo proceso de selección.

El Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Cabe resaltar que el nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema TransmiCable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento. Esto incluye las cuatro estaciones, 163 cabinas que reciben en promedio 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones día hábil.

El contrato proyectado tendrá una duración de diez años, esto, para que haya estabilidad operativa, técnica y administrativa. Por último, la empresa aclaró que el nuevo operador tendrá a su cargo la vinculación del personal necesario para la operación. “El empalme entre operadores podrá contemplar la transición laboral de las personas actualmente vinculadas al operador”, señaló Transmilenio.

