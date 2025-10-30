Logo El Espectador
Transmilenio abre ruta en nueva troncal de avenida 68: así funciona el servicio

Según la empresa, los usuarios ahorrarán alrededor de 20 minutos en sus recorridos.

Redacción Bogotá
30 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
Nueva ruta de la Troncal avenida 68.
Nueva ruta de la Troncal avenida 68.
Foto: Cortesía
Con la inauguración del nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, Transmilenio puso en marcha la nueva ruta MP85, el primer servicio que operará en la troncal avenida 68 y conecta desde la avenida 68 con Avenida Las Américas, la calle 26 y hasta el Museo Nacional.

“Con la habilitación del puente vehicular estrenamos el primer servicio en la troncal de la Av. 68, con una ruta más rápida y directa desde el occidente hacia el centro de Bogotá. Esta decisión responde a un análisis técnico riguroso orientado a mejorar la movilidad de aproximadamente 85.000 usuarios”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio S.A.

Más sobre el servicio:

  • Este nuevo puente, según señalaron, garantiza que los usuarios tengan conexión directa con estaciones troncales, como: Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.
  • Alrededor de 85.000 usuarios podrán tener viajes más rápidos, cercanos y con mejor integración entre el sistema troncal y las zonas de mayor demanda.
  • De igual manera, la ruta funcionará todos los días, de lunes a domingo, entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., iniciando en Museo Nacional, recorriendo la calle 26, conectando con la avenida 68 y llegando hasta la avenida Américas para retornar.
  • Este servicio contará con paradas en estaciones troncales y ocho paraderos zonales.

Además, los buses padrones que operan esta ruta están diseñados para circular tanto en estaciones de Transmilenio como en paraderos en la calle.

¿Cuáles serán los paraderos?

Nombre del paraderoDirecciónSentido
Clínica Universitaria ColombiaAK68 – Calle 23Norte-Sur
Br. MontevideoAK68 – Calle 20Norte-Sur
Br. LusitaniaAK68 – Calle 12ANorte-Sur
Colegio Nacional Nicolás EsguerraAK68 – Calle 11Norte-Sur
Estación PraderaAK68 – Calle 9ASur-Norte
Br. Pradera NorteAK68 – Calle 12Sur-Norte
Salud Total AK68AK68 – Calle 13Sur-Norte
Br. MontevideoAK68 – Calle 19Sur-Norte

La construcción de la troncal de la av. 68, con corte al 13 de octubre, se encuentra en un 71.43 % de avance. A lo largo de sus 17.07 km, distribuidos en 9 grupos, ya se han habilitado segmentos de nuevo espacio público y de vías, así como infraestructuras que ayudan a mejorar la movilidad como el puente de la calle Tercera, el puente del costado occidental sobre la calle 26 y el puente de la calle 100 con av. Suba.

