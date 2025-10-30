Transmilenio abre ruta en nueva troncal de avenida 68: así funciona el servicio

Nueva ruta de la Troncal avenida 68. Foto: Cortesía

Con la inauguración del nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, Transmilenio puso en marcha la nueva ruta MP85, el primer servicio que operará en la troncal avenida 68 y conecta desde la avenida 68 con Avenida Las Américas, la calle 26 y hasta el Museo Nacional.

“Con la habilitación del puente vehicular estrenamos el primer servicio en la troncal de la Av. 68, con una ruta más rápida y directa desde el occidente hacia el centro de Bogotá. Esta decisión responde a un análisis técnico riguroso orientado a mejorar la movilidad de aproximadamente 85.000 usuarios”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio S.A.

Más sobre el servicio:

Este nuevo puente, según señalaron, garantiza que los usuarios tengan conexión directa con estaciones troncales, como: Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

Alrededor de 85.000 usuarios podrán tener viajes más rápidos, cercanos y con mejor integración entre el sistema troncal y las zonas de mayor demanda.

De igual manera, la ruta funcionará todos los días, de lunes a domingo, entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., iniciando en Museo Nacional, recorriendo la calle 26, conectando con la avenida 68 y llegando hasta la avenida Américas para retornar.

Este servicio contará con paradas en estaciones troncales y ocho paraderos zonales.

Con la apertura de este puente curvo, entra en operación el primer servicio dual MP85 de la futura troncal de la Av. 68, fortaleciendo la conexión con el occidente de la ciudad. pic.twitter.com/YZ7W6HM3n2 — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) October 29, 2025

Además, los buses padrones que operan esta ruta están diseñados para circular tanto en estaciones de Transmilenio como en paraderos en la calle.

¿Cuáles serán los paraderos?

Nombre del paradero Dirección Sentido

Clínica Universitaria Colombia AK68 – Calle 23 Norte-Sur Br. Montevideo AK68 – Calle 20 Norte-Sur Br. Lusitania AK68 – Calle 12A Norte-Sur Colegio Nacional Nicolás Esguerra AK68 – Calle 11 Norte-Sur Estación Pradera AK68 – Calle 9A Sur-Norte Br. Pradera Norte AK68 – Calle 12 Sur-Norte Salud Total AK68 AK68 – Calle 13 Sur-Norte Br. Montevideo AK68 – Calle 19 Sur-Norte

La construcción de la troncal de la av. 68, con corte al 13 de octubre, se encuentra en un 71.43 % de avance. A lo largo de sus 17.07 km, distribuidos en 9 grupos, ya se han habilitado segmentos de nuevo espacio público y de vías, así como infraestructuras que ayudan a mejorar la movilidad como el puente de la calle Tercera, el puente del costado occidental sobre la calle 26 y el puente de la calle 100 con av. Suba.

