TransMilenio para cierre de Rock al Parque: 4 estaciones operarán hasta medianoche

La medida coincide con el cierre de la edición número 30 del festival, cuya programación terminará a las 10:00 p. m. con la presentación de…

Quienes permanezcan hasta los últimos conciertos de Rock al Parque este lunes 12 de octubre tendrán cuatro estaciones troncales y 17 servicios zonales como opciones para regresar a casa. Para el cierre de la edición número 30 del festival, la operación de TransMilenio para Rock al Parque podrá extenderse hasta la medianoche, según la demanda registrada después de la evacuación del parque Simón Bolívar.

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La medida coincide con el cierre de la edición número 30 del festival, cuya programación terminará a las 10:00 p. m. con la presentación de Rata Blanca. Además, Los Bunkers actuarán hasta las 9:30 p. m., por lo que se espera una alta concentración de pasajeros durante la última hora de la jornada.

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A esto se suma el cierre de la calle 63, entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, que modificará la circulación de vehículos particulares y de algunas rutas del componente zonal.

TransMilenio para Rock al Parque: estaciones habilitadas este lunes

La operación extendida estará disponible en cuatro estaciones ubicadas sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. Sin embargo, la ampliación dependerá de la cantidad de pasajeros, por lo que TransMilenio recomienda dirigirse a las estaciones y paraderos tan pronto termine la evacuación del parque.

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Estas son las estaciones y los servicios anunciados para este lunes:

Estación 7 de Agosto, troncal NQS

Ruta Fácil 4.

C17.

D21.

B12.

F32.

G12.

S42.

H17.

H21.

Estación Movistar Arena, troncal NQS

Ruta Fácil 4.

B72.

D21.

C25.

H21.

L25.

H72.

Estación CAN–British Council, avenida El Dorado

Ruta Fácil 1.

K10.

K54.

B16.

B23.

H54.

L10.

M86.

Estación Salitre El Greco–Vive Claro, avenida El Dorado

Ruta Fácil 1.

K43.

K10.

K54.

S43.

L10.

B16.

B23.

H54.

Antes de salir del escenario, los usuarios pueden consultar en TransMiApp la disponibilidad del servicio y verificar cuál estación ofrece la conexión más conveniente hacia su destino.

Estas son las 17 rutas zonales con horario extendido

Además de los servicios troncales, la operación de TransMilenio para Rock al Parque incluye 17 rutas TransMiZonales que pasan por la avenida carrera 68, cerca del parque Simón Bolívar.

F410–A410: Chicó Norte–Tierra Buena.

F427–A427: Centro Andino–Calandaima.

D219–L219: Engativá Centro–La Roca.

C101: Engativá–Usme.

Z8: Toberín–Metrovivienda.

634: Calle 153–Bosa San José.

A611–H611: estación Calle 100–Santo Domingo.

D800–L800: Villa Gladys–Gaviotas.

Z4B: estación Terminal–Terminal Salitre.

291: Terminal Norte–Tierra Buena.

661: Terminal Norte–Península.

E44: Terminal Norte–El Uval.

T62: Casablanca Norte–Metrovivienda.

D276–K276: Engativá Centro–CAN.

D213–A213: Villa Teresita–Galerías.

G518–A518: estación Héroes–Potreritos.

G567–A567: Porciúncula–Parques de Bogotá.

Estos servicios permiten viajar hacia sectores de Engativá, Suba, Bosa, Kennedy, Usme, Fontibón, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y el centro de Bogotá. La información sobre sus recorridos y horarios puede confirmarse en la página oficial de TransMilenio o mediante TransMiApp.

¿Dónde tomar transporte según el destino?

Las personas que salgan por la calle 53 encontrarán opciones hacia Bosa, Fontibón, el centro, Usaquén y Suba. Por su parte, sobre la carrera 60 habrá servicios con destino a Suba, Usme, Engativá y el centro.

También habrá rutas hacia Engativá, la calle 80 y el centro desde el sector de la calle 63. No obstante, debido al cierre vial, estos buses circularán con desvíos por la avenida carrera 68.

Por esta razón, los pasajeros deben revisar el punto exacto de parada antes de abandonar el parque, pues algunos servicios no podrán circular por sus trayectos habituales en la calle 63.

¿Hasta qué hora estará cerrada la calle 63?

La calle 63 permanecerá cerrada en ambos sentidos entre la avenida carrera 68 y la carrera 60 desde las 10:30 a. m. hasta las 10:30 p. m. de este lunes festivo. La restricción también comprende la ciclorruta del mismo tramo.

La Secretaría Distrital de Movilidad tendrá personal en los principales accesos y salidas para orientar a los asistentes y regular el tránsito. A los conductores que no se dirijan al festival se les recomienda utilizar vías alternas y calcular tiempo adicional para sus desplazamientos.

Recomendaciones para regresar de Rock al Parque

Quienes utilicen TransMilenio para Rock al Parque deben tener en cuenta estas recomendaciones:

Recargar la tarjeta TuLlave antes de comenzar el viaje.

Consultar TransMiApp para confirmar rutas, paraderos y estaciones.

Salir hacia los puntos de transporte una vez termine la evacuación.

Seguir las indicaciones del personal de TransMilenio y de Movilidad.

Evitar el uso de vehículos particulares debido a los cierres y la disponibilidad limitada de estacionamientos.

Mantener asegurados celulares, documentos y objetos personales durante las aglomeraciones.

El parqueadero del Simón Bolívar dispone de 800 cupos pagos y funcionará hasta las 10:00 p. m. Debido a que ese horario coincide con el final del último concierto, las autoridades mantienen la recomendación de utilizar transporte público.

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