El Hato ya tiene TransMiZonal: la ruta H719 amplía su recorrido en Usme

Este lunes 22 de diciembre, el transporte público de Bogotá llega más lejos en la zona rural de Usme. La ruta TransMiZonal H719 amplió su recorrido hasta la vereda El Hato, una extensión que busca facilitar la movilidad diaria de las comunidades rurales. Foto: Transmilenio

Desde este lunes 22 de diciembre, el transporte público de Bogotá llega más lejos en la zona rural de Usme. La ruta TransMiZonal H719 amplió su recorrido hasta la vereda El Hato, una extensión que busca facilitar la movilidad diaria de las comunidades rurales y fortalecer su conexión con el resto de la ciudad.

La medida responde a solicitudes de los habitantes del sector y se suma a los esfuerzos de TransMilenio por llevar el servicio a zonas que históricamente han tenido menos acceso al transporte público, mejorando así las condiciones de desplazamiento para quienes viven y trabajan en esta parte del sur de Bogotá.

Una ruta que conecta más veredas rurales

Con esta ampliación, la ruta H719 fortalece su cobertura en la zona rural de Usme y empieza a operar en tres veredas adicionales: Curubital, Arrayanes y El Hato. Con ello, el sistema completa atención en siete veredas de la localidad, ampliando las opciones de movilidad para comunidades que históricamente han tenido menos acceso al transporte público.

“El transporte público es clave para conectar a las zonas rurales de Bogotá con las oportunidades de la ciudad. Esta extensión responde a una solicitud de la comunidad y reafirma nuestro compromiso con mejorar la movilidad en estos territorios”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Horarios de operación de la ruta H719

La ruta opera de lunes a viernes con despachos fijos, pensados para facilitar los desplazamientos cotidianos de quienes estudian, trabajan o realizan diligencias fuera de la zona rural:

Desde la vereda El Hato: 5:15 a. m. y 6:45 a. m.

Desde Usme Centro: 5:00 p. m. y 6:00 p. m.

Beneficios para los usuarios

Quienes utilicen esta ruta acceden a los beneficios del sistema TransMiZonal con la tarjeta tullave personalizada, entre ellos los transbordos a cero pesos dentro de un periodo de 125 minutos, la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito y la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo del plástico.

Recomendaciones para planear el viaje

Desde TransMilenio recomiendan a los usuarios consultar la información actualizada en su página web, planear los recorridos a través de la TransMiApp, seguir las redes sociales oficiales del sistema y unirse al canal oficial de WhatsApp para recibir novedades sobre el servicio.

Con esta extensión, el transporte público da un nuevo paso para acercarse a la zona rural de Usme, fortaleciendo la conectividad y mejorando las condiciones de movilidad para quienes viven en estas veredas.

