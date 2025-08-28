Tras 65 años del Aeropuerto Internacional El Dorado, restauran letrero histórico

65 años del Aeropuerto El Dorado. Foto: Alcaldía de Bogotá

En 2024, el Aeropuerto Internacional El Dorado alcanzó un nuevo récord con 45,8 millones de pasajeros movilizados. Lo anterior, pone a la ciudad como el principal punto aéreo de conectividad. Para esta oportunidad y por el aniversario 65, el Distrito realizó la entrega del letrero histórico de El Dorado, restaurado y reinstalado en la Terminal 2.

“Esperamos tener este año más de 46 millones de pasajeros transitando por nuestro aeropuerto y esperamos que todos los viajeros nacionales e internacionales conozcan este letrero, se tomen fotos, y lo tengan como referencia de uno de los puntos más atractivos de turismo de Bogotá”, indicó Natalí Leal, Gerente General de OPAIN.

✈Con +45 millones de pasajeros, @BOG_ELDORADO es el aeropuerto más transitado de Latam, superando a Ciudad de México y São Paulo.@Bogota se enorgullece de contar con una terminal que fortalece la conectividad con 102 destinos en el mundo y proyecta a la ciudad como hub global. pic.twitter.com/9y6k2qJqEK — Bogotá Turismo (@Bogota_Turismo) August 26, 2025

El letrero fue instalado por primera vez en 1959 bajo la torre de control y durante más de cinco décadas fue lo primero que conocían los viajeros. Sin embargo, fue retirado en 2012 durante las obras de modernización.

“Hoy estamos entregando un símbolo, un monumento para que todos los que quieran se puedan tomar una foto aquí y lo lleven en el corazón y en los recuerdos que nos permite la fotografía. Esta es la entrada a Suramérica y estamos en este momento como el aeropuerto que más pasajeros mueve al año”, agregó el Brigadier General (R.A.) José Henry Pinto Rodríguez, director de la Aeronáutica Civil.

Hoy por hoy, el aeropuerto conecta con 102 destinos, 45 nacionales y 57 internacionales, y, como lo indicaron, el letrero permanecerá en exhibición y será un punto para conocer una parte de la historia de la ciudad.

