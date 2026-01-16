CAR destraba la ALO Sur y modifica la licencia ambiental tras 30 años de debate

Según explicó la CAR, el proyecto contará con un plan de manejo ambiental y un esquema de seguimiento permanente para vigilar los impactos en el entorno natural, el suelo y las comunidades del sector, además de una actualización de la zonificación ambiental del corredor vial. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Después de casi 30 años de discusiones y trámites, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) modificó la licencia ambiental y dio vía libre a la construcción de un tramo clave de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Sur) en Bogotá.

La decisión permite avanzar en un segmento de 9,5 kilómetros, que irá desde el estribo norte del puente sobre el río Bogotá hasta la intersección con la Calle 13, una obra estratégica para mejorar la movilidad de la ciudad y la región.

Según explicó la CAR, el proyecto contará con un plan de manejo ambiental y un esquema de seguimiento permanente para vigilar los impactos en el entorno natural, el suelo y las comunidades del sector, además de una actualización de la zonificación ambiental del corredor vial.

Un proyecto que se remonta a 1999

La licencia ambiental original de la ALO fue otorgada en 1999 por la CAR y modificada ese mismo año por el entonces Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, durante años el proyecto quedó detenido por diferencias técnicas, jurídicas y ambientales.

En julio de 2025, la autoridad ambiental volvió a modificar la licencia mediante la resolución 50257000458. Un mes después, la empresa ALO Sur S.A.S., encargada del proyecto, presentó un recurso de reposición, lo que llevó a una nueva revisión del caso y a un análisis detallado de los argumentos. La decisión final se tomó al cierre de 2025.

¿Qué obras se autorizan?

De acuerdo con el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, la modificación de la licencia permite:

La construcción de una nueva vía de dos carriles.

La recuperación del corredor vial existente entre el puente sobre el río Bogotá y la Calle 13.

La construcción de puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena y Alsacia.

La adecuación de sistemas de drenaje, una alameda peatonal y una ciclorruta.

Medidas de compensación ambiental, como la recuperación de más de 80 hectáreas, la siembra de más de 10.700 árboles nativos y la plantación de al menos dos hectáreas con especies que ayudan a retener agua, con seguimiento a la recuperación de la vegetación.

Movilidad y ambiente, los retos

“Cada día hay más personas y menos espacio para moverse en Bogotá y sus alrededores”, señaló Ballesteros, quien recalcó que el papel de la CAR es asegurar que las obras avancen con controles ambientales claros y medidas para reducir los impactos sobre los humedales, la biodiversidad y el entorno natural.

“El ambiente siempre será la prioridad, pero también es responsabilidad del Estado facilitar soluciones a los problemas de movilidad”, concluyó.

Con esta decisión, la ALO Sur entra en una nueva etapa. El desafío ahora no será solo construir la vía, sino cumplir lo prometido: que el avance de la obra vaya acompañado de control ambiental real y seguimiento constante, en una de las zonas clave para la movilidad del suroccidente de Bogotá.

