Línea Púrpura atendió a más de 100 mujeres por intento de suicidio

En Bogotá, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Salud, 164 personas fallecieron por suicidio, con corte al 30 de junio de este año. La mayoría de los casos ocurrieron en hombres (128), respecto a las mujeres (36), escenario similar cuando de intento de suicidio se trata (1.666). Sin embargo, la ideación suicida (4.549) sí afecta a las mujeres de manera desproporcionada (10.360). De hecho, la Línea Púrpura Distrital reportó entre el 2024 y julio de 2026, 122 atenciones a mujeres por situaciones relacionadas con ideación o…

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En Bogotá, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Salud, 164 personas fallecieron por suicidio, con corte al 30 de junio de este año. La mayoría de los casos ocurrieron en hombres (128), respecto a las mujeres (36), escenario similar cuando de intento de suicidio se trata (1.666). Sin embargo, la ideación suicida (4.549) sí afecta a las mujeres de manera desproporcionada (10.360). De hecho, la Línea Púrpura Distrital reportó entre el 2024 y julio de 2026, 122 atenciones a mujeres por situaciones relacionadas con ideación o intento de suicidio.

El estudio Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores, realizado por el Observatorio OMEG de la Secretaría de Salud, encontró que esta realidad está relacionada con las múltiples responsabilidades y demandas sociales y familiares que asume la gran mayoría de bogotanas, hecho que se traduce en una doble o triple jornada de trabajo.

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Esta desigualdad en las cargas de cuidado se ha traducido en una mayor prevalencia de trastornos del sueño, niveles elevados de depresión y, en casos extremos, un aumento en la tasa de suicidios. A esto se suman otras condiciones como la inequidad de género, la violencia cotidiana contra las mujeres y los roles culturales impuestos que perpetúan situaciones de afectividad negativa; condiciones socioculturales que exacerban la vulnerabilidad de las mujeres frente a los trastornos mentales.

En respuesta, desde la Dirección de Enfoque Diferencial, la Secretaría de la Mujer recordó que cuenta con el componente de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Psicoemocionales, a través de las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y los Espacios de Conexión Emocional con enfoque diferencial. «Son espacios acompañados por profesionales en psicología que buscan fortalecer capacidades emocionales y generar encuentros colectivos para las mujeres en sus diferencias y diversidad», recordó la entidad distrital.

En paralelo, están también las Manzanas de Cuidado, la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio – RUA y la estrategia de Transformaciones Culturales para erradicar los estereotipos machistas que perpetúan dichas situaciones.

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Cabe recordar que estos espacios no reemplazan la atención especializada ante una crisis de salud mental. En Bogotá, la Línea 106 brinda escucha, apoyo y orientación en salud mental las 24 horas del día. Ante una emergencia o un riesgo inmediato, se debe llamar al 123.

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