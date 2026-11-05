Tras millonario robo a estudiantes, la U. Javeriana anuncia medidas: ¿qué pasará ahora?

El caso se conoció luego de que integrantes de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente la desaparición de…

La Universidad Javeriana se pronunció tras el robo ocurrido la noche del miércoles 4 de noviembre en los vestidores de mujeres de sus instalaciones deportivas, en Bogotá. La institución confirmó que siete estudiantes fueron víctimas del hurto de sus pertenencias mientras participaban en un partido de fútbol y anunció una serie de medidas para acompañarlas y esclarecer lo sucedido.

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El caso se conoció luego de que integrantes de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente la desaparición de computadores, celulares, tabletas y dinero en efectivo que habían dejado en los camerinos. Según las versiones difundidas por las afectadas, las pérdidas alcanzarían los $60 millones, aunque este monto no ha sido confirmado oficialmente.

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Las estudiantes también cuestionaron los controles de ingreso al campus. En un video publicado en redes sociales, una de ellas aseguró que no se estaba solicitando el carné de identificación para acceder a las instalaciones.

¿Qué medidas anunció la Universidad Javeriana?

A través de un comunicado, la institución lamentó lo ocurrido y aseguró que brindará acompañamiento a las siete estudiantes para que puedan presentar sus denuncias individuales ante las autoridades. Además, anunció que interpondrá una denuncia adicional como universidad y activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente, con el propósito de atender las consecuencias del hurto.

La Javeriana también indicó que trabaja con las autoridades para recopilar la información necesaria que permita avanzar en la investigación y establecer cómo ocurrieron los hechos. Como parte de la atención a las afectadas, la institución habilitó un canal de comunicación directo con Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos.

Revisarán la seguridad en los espacios deportivos

Uno de los puntos que más preocupa a las estudiantes es la seguridad de los vestidores y los controles de acceso a las instalaciones deportivas, especialmente durante las actividades nocturnas. Frente a estos cuestionamientos, la universidad anunció que revisará sus medidas y protocolos de ingreso para determinar qué aspectos requieren ajustes y reforzar la seguridad.

“La Universidad reitera que el bienestar y seguridad de la comunidad educativa son prioridad”, señaló la institución en su pronunciamiento. De acuerdo con la denuncia inicial, el hurto ocurrió hacia las 7:00 de la noche, mientras las jugadoras se encontraban en la cancha. Aunque las primeras versiones hablaban de al menos diez afectadas, la Javeriana confirmó siete casos.

Por ahora, no se ha informado sobre personas capturadas ni se conocen detalles oficiales sobre la forma en que los responsables habrían ingresado a los vestidores. La investigación continuará con la información que recopilen las autoridades y la universidad. Entre tanto, queda pendiente conocer los resultados de la revisión de seguridad anunciada por la institución y las medidas que se implementarán para prevenir nuevos hurtos en el campus.

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