Un posible saboteo informático a una cuenta de correo electrónico institucional fue detectado en las últimas horas. Según informó el alcalde, la dirección de correo del sector Salud del Distrito de Bogotá fue vinculada con recientes amenazas terroristas contra vuelos comerciales de Europa. La alerta fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien ordenó activar los protocolos de investigación interna y ciberseguridad para establecer lo que sucedió y el alcance de la afectación.

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Correo de entidad del Distrito habría sido usado en amenazas contra vuelos en Europa

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En un comunicado, la administración confirmó que recibió alertas del "posible uso de una dirección de correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros".

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Alerta en vuelos europeos

Las alertas recibidas este jueves en el Palacio Liévano de Bogotá ocurren en medio de una oleada de amenazas recbidas en aeropuertos de Europa y que, en algunos casos, han obligado a reprogramar vuelos y alterar itinerarios aéreos. Este jueves, se han reportado al menos 15 vuelos en rutas afectadas por amenazas de bomba, como lo informó El Espectador.

Aunque las rutas afectadas en los últimos reportes cubren desde Irlanda y Portugal hasta Dinamarca y Finlandia en el norte del continente, días anteriores, en Italia, se reprotaron dos amenazas, recibidas por correo electrónico. Aunque ninguna entidad internacional ha confirmado cuál de los correos habría provenido de la dirección de correo de Bogotá atacada, el Distrito pidió investigar los hechos y ahondar en la relación entre la cuenta y las amenazas.

¿Qué explica el Distrito de Bogotá?

Según la administración distrital, no se descarta que la cuenta haya sido comprometida por hackers internacionales, pues no es el primer ataque cibernético que han recibido las entidades públicas del Distrito.

El mandatario reveló que se han reportado varios ataques en los útlimos días, pero no entregó detalles sobre la entidad de salud involucrada, el alcance de la posible vulneración ni la relación del correo con las amenazas reportadas en Europa.

"En los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades públicas. Por esta razón, no se descarta que algunas entidades del Distrito hayan sido blanco de estos ataques, ni que cuentas institucionales hayan sido vulneradas o utilizadas por hackers internacionales", informó el alcalde.

En su comunicación, subrayó que iniciará acciones para llegar al fondo de lo que hay detras de los ciberataques. "La investigación ya está en manos de la Policía. Además, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes", concluyó Galán.

No es el primer ataque cibernético

La Alcaldía de Bogotá ya sido objeto de ataques de hackers. En julio de este año, la Secrertaría de Movilidad confirmó el robo de una base de datos, mientras que portales independientes han reportado más intentos de hackeo a cuentas del Distrito, un fenómeno que también permea a las entidades nacionales.

En foros virtuales se dio a conocer la comunicación de un grupo de hackers, que afirmó haber comprometido la información de casi 4.5 millones de personas. Si bien el Distrito no confirmó la magnitud de la exfiltración, sí aseguró que sucedió y continúan midiendo el verdadero impacto.

El caso se dio a conocer en redes sociales y mediante el portal MuchoHakcer.lol, cuenta dedicada a seguir el rastro de delitos informáticos. En una publicación, el portal dio a conocer el mensaje que difundieron los supuestos atacantes: “Hemos comprometido por completo el sistema de Colombia, obteniendo los datos de 4.592.231 de usuarios de comparendos de tránsito de Bogotá, además de fotos y videos por usuario del tipo de infracción cometida”, señaló la cuenta.

Ante esta grave alerta la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado confirmando los hechos, sin entregar detalles. “Como resultado de las verificaciones técnicas y forenses adelantadas frente al presunto incidente de seguridad de la información reportado recientemente, se confirmó la exfiltración de información asociada a una base de datos histórica administrada por un tercero proveedor tecnológico de la entidad, utilizada como fuente de consulta interna para procesos operativos específicos".

La información comprometida corresponde a registros históricos, pero su alcance, volumen, periodos de tiempo involucrados y nivel de exposición, continúan siendo objeto de validación técnica especializada. “La entidad informará oportunamente los resultados consolidados de estas verificaciones una vez se cuente con evidencia suficiente y técnicamente confirmada”.

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