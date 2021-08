Tras quedar libre, hombre asesinó a vendedora que lo denunció por hurto en Bogotá

Un indignante caso ocurrió en los últimos días en Bogotá. Apenas quedó en libertad, un hombre que había sido capturado, asesinó a una vendedora, que lo denunció por haber robado un celular, en el centro de Bogotá.

Según indicó Blu Radio, el robo se habría cometido el pasado 13 de julio, en el barrio Santa Fe. Allí el hombre habría hurtado un celular y en su huída fue alcanzado por la comunidad, por lo que Carmen Cecilia Contreras y su hija, quienes trabajaban en un puesto de empanadas, lo denunciaron ante las autoridades.

“En esa oportunidad no nos hace daño a ninguno. Toma un celular y emprende la huida, pero él se estrella a media cuadra con una van. Un policía salió de la nada y lo capturó. Obviamente mi hermana, por esa impotencia y esa rabia, porque fue con un señor cuchillo, le recrimina mientras que la comunidad y otra personas golpean al delincuente”, contó el hijo de la víctima.

Sin embargo, el caso no quedó ahí. Casi un mes después, el hombre salió y buscó a las mujeres que lo denunciaron. Según indicó el familiar a Blu Radio, el día del homicidio, el criminal estuvo rondando durante unas tres horas en moto y las amenazó, advirtiendo que se vengaría.

“Lo que uno ve en cámaras es que él empezó a rondar a mi hermana. Ya el sábado viene una moto con otro delincuente y no iba a robar, porque salta nuevamente hacia la misma tienda, mi madre vive en frente, le pega cinco puñaladas y a mi hermana tres. Él no media palabra, no dice las voy a robar ni nada”, manifestó el hijo de la vendedora.

Por ahora, las autoridades investigan lo ocurrido y analizan las evidencias en la zona para dar con el paradero del delincuente. Las razones por las cuales el sujero quedó en libertad todavía no se conocen. No obstante, esta decisión generó la pérdida de la vida de una mujer humilde que era conocida por su árduo trabajo en el sector.