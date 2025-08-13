Tras sablazo de Trump, Galán hace cuentas de la tasa de homicidios en Bogotá

El alcalde de Bogotá se refirió a la tasa de homicidios después de que Trump la comparó con la de Washington. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Washington y Bogotá, a pesar de ser ciudades cosmopolitas, grandes capitales que albergan el centro del poder, afrontan un complejo panorama de seguridad. En lo que refiere a la capital estadounidense, el presidente Donald Trump sorprendió con una comparación que, además de ser controvertida, terminó desatando reacciones en la capital. Aunque Bogotá está mejor que muchas ciudades de EE.UU., los casos de homicidios siguen en aumento.

Le puede interesar: Persecución en Bogotá terminó con presunto asaltante muerto en camioneta robada

Trump se mostró alarmado en rueda de prensa por la tasa de homicidios de Whashington, la cual, con 27,5 casos por cada 100.000 habitantes, dijo que superaba la tasa de homicidios de Bogotá (con 15) y Ciudad de México (10). Pero lo que más llamó la atención fue que hiciera el comparativo, refiriéndose a estas ciudades como “las peores del mundo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, así como el presidente colombiano Gustavo Petro, defendieron sus capitales. Analistas rebatieron los datos de Trump, indicando que Whashington muestra mejoras en seguridad, y más tarde, el alcalde de Bogotá, rompió el silencio.

Carlos Fernando Galán indicó en un trino nocturno: “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas”.

10. Es más, si comparamos con la tasa de homicidios en otras ciudades de Estados Unidos, y no solo con Washington, DC, a Bogotá le va bastante bien.



Es momento de visitar Bogotá. Acá estamos construyendo el futuro. pic.twitter.com/Ecgmo8zRpP — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025

Además, señaló que “si comparamos con la tasa de homicidios en otras ciudades de Estados Unidos, y no solo con Washington, D.C., a Bogotá le va bastante bien”, indicó el alcalde, dejando en evidencia que la ciudad está por encima de al menos 13 ciudades de EE.UU. en tasa de homicidios. Pero los retos en Bogotá son evidentes.

Homicidios en Bogotá: tasa y aumento de casos en 2025

Cuando asumió la administración en 2024, Galán recibió la ciudad con una tasa de 13,6 casos por cada 100.000 habitantes. Al cerrar su primer año de mandato llegó a 15,1, un aumento de 11% y el registro más alto de los últimos ocho años.

El aumento lo enmarcó la Secretaría de Seguridad en la lucha contra el multicrimen y la reestructuración de bandas delincuenciales golpeadas en los primeros meses de administración.

Cabe resaltar que la meta de Carlos Fernando Galán es reducir para 2027 la tasa de homicidios a 8 casos por cada 100.000 habitantes, algo que parece alejársele de las manos.

Recordemos que la tasa más alta que se ha vivido en Bogotá fue en 1993, cuando se reportó una de las tasas de homicidios más altas del mundo: 73 casos por cada 100.000 habitantes. Ese año, asesinaron a casi 4.000 bogotanos.

Desde entonces, cada administración ha trabajado por contrarrestar este delito y el propósito se cumplió. En los años siguientes (salvo en 2005 y 2011) hubo una sostenida tendencia de reducción, al punto de llegar en 2022 a la tasa más baja de los últimos 50 años en la capital: 12,9.

Este año, el homicidio va en aumento en un 11.9 % y las lesiones personales un 11.6 % en los últimos seis meses. El concejal Julián Espinosa, señaló que, en el primer semestre de 2025, se han registrado 521 homicidios, de los cuales 156 son catalogados como sicariatos. En Whashington, con más de 700.000 habitantes, la BBC reporta más de 90 casos.

Por otro lado, entre enero y mayo, se registraron 318 homicidios con arma de fuego en Bogotá, frente a 266 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento superior al 10%, en apenas cinco meses.

“El 90% de los casos de sicariato por encargo quedan impunes y las propuestas para combatir el sicariato no han evolucionado y siguen siendo las mismas que se planteaban hace más de 35 años”, añadió.

De hecho, en el tiempo en el que el alcalde de Bogotá, demoró en responder las declaraciones de Trump, se registró un tiroteo en Suba que dejó un muerto y tres heridos, dos con pronóstico reservado.

“El mundo está mirando a Bogotá”

El alcalde también resaltó los avances en calidad de vida de la capital colombiana. “En 2024, más de 352 mil personas salieron de la pobreza en Bogotá y 134 mil salieron de la pobreza extrema. Nuestra ciudad redujo la pobreza monetaria más rápido que el promedio nacional.”, señaló sobre los índices de pobreza.

Mencionó a su vez la economía que muestra un crecimiento, por encima del promedio nacional, la reducción del hambre en más de 500 mil personas y la imagen internacional de la ciudad:

“El mundo está mirando a Bogotá. Y no precisamente porque sea una mala ciudad. Al contrario. El turismo en la ciudad ha crecido en 8.7% frente a 2023. Hoy llegan a Bogotá más de 14 millones de turistas al año, y nuestro aeropuerto es el mejor de Suramérica, según Skytrax”, agregó el mandatario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.