Tras visita técnica, avalan a El Campín para el partido de Millonarios este miércoles

Tras la inspección, las autoridades ratificaron que el compromiso se disputará sin contratiempos, bajo las condiciones operativas habituales y cumpliendo los protocolos establecidos. Foto: Millonarios, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se encuentra en condiciones óptimas para albergar el partido entre Millonarios FC y Águilas Doradas Rionegro, programado para este miércoles 11 de febrero.

Lea más: Habilitan 626 oportunidades laborales para jóvenes en Bogotá esta semana, ¿cómo aplicar?

Así lo confirmó Sencia, luego de una visita técnica realizada este martes, en la que participaron delegados de la Dimayor, los clubes involucrados, la interventoría del proyecto en representación del IDRD y el equipo técnico del concesionario.

Durante la jornada, los expertos evaluaron el estado del terreno de juego, así como los trabajos de recuperación y mantenimiento adelantados en el marco del plan de contingencia. Tras la inspección, las autoridades ratificaron que el compromiso se disputará sin contratiempos, bajo las condiciones operativas habituales y cumpliendo los protocolos establecidos.

Desde Sencia señalaron que estas labores hacen parte de un proceso permanente de monitoreo, con el fin de garantizar que el estadio mantenga estándares adecuados para la competencia profesional.

Contexto reciente

Este anuncio se da luego de que El Espectador publicara recientemente un informe sobre el estado de la grama de El Campín, en el que se advertían afectaciones derivadas del uso intensivo del escenario, los eventos masivos y las condiciones climáticas.

En ese momento, las autoridades deportivas y el concesionario reconocieron la necesidad de fortalecer las labores de mantenimiento y anunciaron medidas especiales para recuperar el campo, especialmente ante la alta demanda de partidos y espectáculos programados en el estadio.

Precisamente, la visita técnica de esta semana hace parte de esos compromisos adquiridos, orientados a preservar la calidad del escenario y evitar suspensiones o modificaciones en el calendario deportivo.

Lea más: Opinión: Me atracaron anoche

Compromiso con el fútbol y la ciudad

Tras las alertas y denuncias emitidas incluso por los jugadores de los clubes profesionales de la ciudad, Sencia aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades deportivas para garantizar el buen desarrollo de los próximos encuentros.

“La prioridad es ofrecer condiciones seguras y adecuadas tanto para los jugadores como para el público”, indicó Sencia en el comunicado que da parte de tranquilidad tras las denunias de múltiples sectores por el estado del campo de juego del principal escenario deportivo de la ciudad..

Con esta certificación, El Campín queda habilitado para recibir nuevamente a los aficionados en uno de los encuentros más esperados de la jornada, en medio de un proceso de seguimiento constante al estado del principal escenario deportivo de Bogotá.

Lea más: El Minuto de Dios activa campaña para ayudar a damnificados por el invierno en Córdoba

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.