Tres capturados tras robar celulares dentro de un articulado de Transmilenio

Los hechos ocurrieron en la estación Quinta Paredes, en la troncal de la calle 26. Foto: Policía Metropolitana de Bogot

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía confirmó la captura de tres personas vinculadas a una banda dedicada al hurto de celulares en el sistema de transporte masivo Transmilenio. El operativo se llevó a cabo tras recibir alertas sobre un robo dentro de un articulado, donde cuatro individuos habrían sustraído pertenencias a dos pasajeros mediante la modalidad de “raponazo”.

Lea además: Plaza de Mercado de Las Cruces: 100 años latiendo en el corazón popular de Bogotá

Gracias al monitoreo de cámaras y al despliegue coordinado de las reacciones motorizadas, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos en la estación Quinta Paredes. En su poder se encontraron dos celulares de alta gama, valorados en más de 7 millones de pesos.

Por otro lado, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hurto.

Los tres sujetos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. La Policía destacó que, en lo corrido de 2025, se han registrado 1.768 capturas por hurto y la recuperación de más de 1.293 celulares en Bogotá, cifras que reflejan la presión constante sobre la delincuencia en el sistema de transporte público.

Si bien los operativos evidencian la efectividad de los planes de control y la vigilancia tecnológica, expertos en seguridad advierten que el hurto en Transmilenio sigue siendo un desafío estructural. La densidad de pasajeros, la movilidad rápida de los delincuentes y las dificultades para mantener presencia policial permanente generan un escenario complejo para prevenir este tipo de delitos, que afectan la percepción de seguridad de los usuarios.

En este contexto, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y en la denuncia inmediata de los delitos para facilitar la identificación de los responsables y reducir los riesgos de reincidencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.