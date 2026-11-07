Tres perezosos rescatados en Cundinamarca: madre y cría volvieron al bosque

El tercer ejemplar, de cerca de un mes de edad, fue hallado solo entre plantas de guadua en la vereda Azafranal, en Silvania. Tras la valoración de la CAR, fue enviado al Centro de Atención y…

Una perezosa de dos dedos y su cría cayeron del árbol en el que permanecían en una zona rural de Zipacón. La alerta de la comunidad permitió que ambas recibieran atención veterinaria y, un día después, regresaran a un área natural de Subachoque. El rescate hace parte de la atención de tres perezosos rescatados en Cundinamarca durante los últimos días.

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El tercer ejemplar, de cerca de un mes de edad, fue hallado solo entre plantas de guadua en la vereda Azafranal, en Silvania. Tras la valoración de la CAR, fue enviado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de Tocaima, donde continuará su proceso de crecimiento antes de una eventual liberación.

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Madre y cría regresaron a un bosque de Subachoque

La comunidad rural de Zipacón reportó a la hembra y a su cría luego de que, al parecer, cayeran de un árbol. El equipo de fauna de la Dirección Regional Sabana Occidente las encontró juntas y las trasladó al hogar de paso de la CAR en Facatativá.

Allí permanecieron 24 horas bajo observación, hidratación, analgesia y alimentación. Luego de que el diagnóstico veterinario determinara que estaban en condiciones favorables, fueron liberadas en una reserva natural de Subachoque.

La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés, señaló que los avisos oportunos de la ciudadanía permiten activar la atención antes de que un animal quede expuesto a otros riesgos. “Nuestra línea 316 524 4031 está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana”, indicó.

El perezoso hallado en Silvania sigue bajo atención

El segundo caso ocurrió en Silvania. Un campesino encontró al pequeño ejemplar de perezoso de dos dedos oculto entre plantas de guadua y dio aviso a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata.

El animal fue entregado al equipo de fauna de la Dirección Regional Sumapaz, en Fusagasugá, donde recibió los primeros cuidados. Debido a su edad, fue remitido al CAV de Tocaima para continuar la atención veterinaria y el proceso de desarrollo antes de que pueda volver a su hábitat.

Los tres animales pertenecen a la especie Choloepus hoffmanni, conocida como perezoso de dos dedos. La CAR la identifica como una especie solitaria, arborícola y asociada a bosques secundarios, desarrollados y caducifolios.

¿Por qué los reportes ciudadanos son importantes?

Los rescates de perezosos suelen comenzar con una llamada de habitantes rurales que los encuentran en el suelo, cerca de vías, en predios o expuestos a ataques de perros. En febrero, por ejemplo, la CAR atendió en San Bernardo a una hembra de esta misma especie que había llegado a una finca y estaba en riesgo por la presencia de caninos; después de la valoración, fue liberada en una reserva de Silvania.

La entidad ha advertido que la deforestación, la fragmentación de los bosques, la tenencia ilegal, la cacería y los ataques de perros son amenazas para el perezoso de dos dedos en su jurisdicción.

Cuando se encuentre fauna silvestre, la recomendación es no alimentarla, capturarla ni intentar trasladarla por cuenta propia. La CAR dispone de la línea 316 524 4031, que opera las 24 horas, para orientar y coordinar la atención de animales en riesgo.

El aviso oportuno de la comunidad hizo posible el rescate de tres perezosos de dos dedos en Zipacón y Silvania. Gracias a la atención de los equipos de fauna de la @CAR_Cundi, dos ejemplares regresaron a su hábitat natural y uno continúa bajo cuidado veterinario.



Recuerda: si… pic.twitter.com/RlSNXWbybd — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 7, 2026

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