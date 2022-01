Tres sujetos fueron agredidos en intento de robo en estación de Transmilenio

8.491 personas denunciaron que fueron atracadas en Bogotá en diciembre de 2021.

Sorprendidos e indignados se encuentran miles de bogotanos, luego de conocer la historia de un hombre identificado como Óscar Daniel Porto, de 36 años, quien junto a dos compañeros fue víctima de un robo con violencia en una estación de Transmilenio.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 24 de diciembre, cuando Porto salió en horas de la noche de su trabajo y se disponía a compartir con su familia la llegada de la Navidad.

Sin embargo, al hacer trasbordo en la estación de Suba con calle 95 -tras haber abordado la ruta F19- violentaron su integridad, luego de oponerse con otras dos personas a un hurto:

“Al bajarme veo que están agrediendo a mis compañeros, al parecer fue por tratar de robarlos. Uno recibió una puñalada en la mano. Nosotros tratamos de defendernos únicamente con nuestros bolsos, con tan desafortunada suerte de que no había presencia policial (en la estación de Transmilenio)”, sostuvo la víctima.

En medio de la angustia Porto se percata de que empiezan a herir con arma blanca al otro sujeto que también se estaba poniendo, así que en un intento de socorrerlo regresa para salvarlo.

“Yo me devuelvo con mi bolso para que lo suelten, lo logro y salgo a correr. Se lanzan detrás de mí y caigo al piso, momento en el que me propinan dos puñaladas en la cabeza y me cogen a golpes. En ese momento perdí el conocimiento”, relató Prieto, quien fue diagnosticado con fisura craneal.

Afortunadamente, tanto Óscar como sus dos compañeros fueron remitidos con urgencia a la Clínica San José Infantil, en donde recibieron atención hospitalaria. Prieto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y duró una semana internado para identificar el avance de su recuperación.

Frente a esta denuncia el coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de Transmilenio, aseguró en televisión nacional que: “en todas las estaciones tenemos un personal uniformado, profesional y un personal de auxiliares bachilleres, de igual forma contamos con el apoyo de servicio de vigilancia privada y un apoyo técnico que son las cámaras”.

A su vez, comentó que ya se está adelantando el proceso de investigación en compañía con la Fiscalía General de la Nación para identificar a los culpables y judicializarlos.

Es importante mencionar que 8.491 personas denunciaron que fueron atracadas en Bogotá en diciembre de 2021, durante todo el año 106.006 ciudadanos informaron a las autoridades ser víctimas de robo. De ellas, 21.800 resultaron heridas.

