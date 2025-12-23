Sin filas ni puntos físicos: así funciona la recarga digital de la tarjeta TuLlave

Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Recargar la tarjeta de transporte público en Bogotá ya no implica filas ni desplazamientos. Desde ahora, los usuarios pueden hacer la recarga de la tarjeta TuLlave de manera digital, en cualquier momento del día, a través del portal oficial del Distrito.

La nueva funcionalidad, habilitada en bogota.gov.co, permite recargar la tarjeta en pocos minutos, de forma segura y completamente en línea, integrando la movilidad al ecosistema digital de servicios de la ciudad.

Lea más:80 kilos de pólvora incautados en operativo relámpago en Patio Bonito

Paso a paso: así puede recargar la TuLlave en línea

El proceso es sencillo y toma solo unos minutos:

Ingrese a bogota.gov.co Diríjase a la sección Pagos Bogotá. Seleccione la opción “Recarga TuLlave”. Digite el número de su tarjeta. Elija el monto que desea recargar. Realice el pago con los medios electrónicos disponibles.

Una vez realizado el pago, la recarga debe activarse pasando la tarjeta por un validador o máquina habilitada en estaciones y portales de TransMilenio, o en algunos puntos externos autorizados.

El enlace directo para hacer la recarga es:

https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

Una recarga digital, rápida y sin complicaciones

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría General, anunció que esta herramienta hace parte del proceso de unificación de trámites y servicios distritales en un solo portal, con el objetivo de facilitar la vida cotidiana de la ciudadanía.

Con esta opción, las personas pueden recargar su tarjeta TuLlave desde su casa, el trabajo o cualquier lugar, sin depender de puntos físicos ni de horarios específicos.

“Esta innovación representa un paso más en la modernización de Bogotá y en nuestro compromiso de facilitar la vida de los ciudadanos. Ahora, recargar TuLlave es tan fácil como pagar cualquier servicio en línea”, explicó Adriana Vargas, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General.

Lea más:Bogotá suma 54 personas lesionadas por pólvora en lo que va de diciembre

Movilidad integrada al ecosistema digital del Distrito

Pagos Bogotá se consolida como una plataforma unificada donde los ciudadanos también podrán pagar impuestos, y realizar trámites desde un solo lugar.

Este servicio beneficia especialmente a:

Usuarios frecuentes de TransMilenio y del componente zonal (SITP).

Personas que prefieren los pagos digitales y quieren ahorrar tiempo.

Ciudadanos que buscan evitar filas y desplazamientos innecesarios.

Lea más:Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

Disponible las 24 horas, todos los días

La recarga digital de la tarjeta TuLlave está habilitada 24 horas al día, los siete días de la semana, con sistemas de pago seguros y confiables.

Para más información, la ciudadanía puede consultar bogota.gov.co, comunicarse con la Línea 195 o seguir las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.

Lea más:¿Nuevos bolardos en Bogotá? El nuevo diseño en los andenes de La Candelaria

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.