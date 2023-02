Tunjuelito: apuñalan en la mano a vendedor de refrescos en medio de robo. Foto: Twitter: @DiegoAriasF1

En medio de un acto violento, que podría incluso acarrear responsabilidad por lesiones personales, un vendedor de helados y refrescos congelados identificado como Cristian Fabián Líbano fue víctima de agresiones por parte de una mujer que al parecer trabaja como recicladora.

El hecho se registró el pasado viernes, 3 de febrero, en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital. Según el relato de la víctima, compartido por ‘CityTV’, la mujer le pidió que le regalara un producto y ante su negativa le apuñaló la mano.

“Ella se me acercó y me dijo que le regalara unas Popetas (crispetas). Yo le dije que no, que no podía porque eso no es mío. Entonces se acercó y me arrebató un paquete diciendo que “era una persona visajosa”, cuenta Líbano.

En el forcejeo intentó recuperar el producto que le había quitado; sin embargo, en medio del acto lo alcanzó a herir con un puñal que cargaba.

“Yo me mandé a quitarle las Popetas y cuando se las quité, ella me pegó un puntazo en la mano con una navaja”, relata la víctima, a quien le tuvieron que coger puntos en la herida.

Una vez más la delincuencia actúa en el barrio #ElCarmen, está vez alias la MOROCHA una reconocida delincuente con fachada de habitante de calle sigue haciendo de las suyas



La delincuente acechó por varias cuadras a un vendedor de Bonice para robarlo y golpearlo pic.twitter.com/Ikwxd8uGXB — Diego Arias (@DiegoAriasF1) February 3, 2023

No obstante, la agresión no solo se quedó ahí. De acuerdo con Cristian, esta mujer que en el sector es conocida como “La Morocha”, se encontraba en compañía de otro hombre, quien terminó pegándole una pedrada en la cabeza al no ceder a la petición de su compañera.

Según habitantes de sector, no es la primera vez que esta mujer intimida a los transeúntes para exigirles que le entreguen comida o algunas de sus pertenencias.

