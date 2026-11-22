La última comunicación de Gabriel Alberto Cárdenas Morales con su familia fue el jueves 19 de noviembre. Esa mañana, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes le avisó a su madre que iba tarde a clase y que tomaría una motocicleta solicitada por aplicación. Después le dijo que había llegado. Sin embargo, nunca entró a la universidad y desde entonces no se conoce su paradero.

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Un viaje en moto y un rastro perdido: la búsqueda de un estudiante de 17 años en Bogotá

El joven, de 17 años, salió de su residencia en Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino al campus universitario. Su familia ha intentado reconstruir el trayecto y establecer qué ocurrió después de que abordó el vehículo, pero todavía no consigue ubicarlo.

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"Sabemos que llegó como a las cercanías de la universidad, pero nunca ingresó a la universidad", contó Viviana Morales Puentes, su madre, a Citytv. Según explicó, los registros de la institución no muestran el ingreso de Gabriel. "Desde ahí perdimos el rastro de él", agregó.

Hacia las 3:00 de la tarde, su madre volvió a escribirle, pero los mensajes dejaron de entregarse y desde entonces el teléfono permanece apagado. La última vez que el joven fue visto dentro de la universidad había sido el miércoles 18 de noviembre, hacia las 6:30 de la tarde.

Entre los datos que la familia intenta verificar está un movimiento de COP10.200 registrado en una de las cuentas del estudiante ese jueves, que sus allegados relacionan con el costo del servicio de transporte. La identificación de la motocicleta y de quien prestó el servicio podría aportar información para reconstruir sus últimos desplazamientos. La desaparición activó la búsqueda de las autoridades y la Alerta Rosa, mecanismo de respuesta inmediata para localizar a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportados como desaparecidos.

La familia busca acceder a cámaras de seguridad

Una de las principales solicitudes de los allegados es que la Fiscalía autorice la revisión de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales cercanos al punto donde Gabriel habría abordado la motocicleta, en Villa Alsacia. Según contó su madre, la Policía visitó algunos de estos lugares, pero las administraciones no entregaron las grabaciones porque solicitan una orden judicial. La familia también adelanta verificaciones sobre los movimientos registrados en aplicaciones y el rastreo del teléfono celular del joven.

Entre tanto, el sábado 21 de noviembre, integrantes de Carabineros de la Policía realizaron recorridos por sectores cercanos a la Universidad de los Andes y Monserrate, y repartieron volantes con la fotografía del estudiante. El caso está en conocimiento de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Gabriel Cárdenas, de 17 años, desapareció el 19 de noviembre cuando se dirigía a clase. Su familia busca reconstruir el trayecto que hizo en moto desde Villa Alsacia hasta la Universidad de los Andes.

Así puede identificar a Gabriel

De acuerdo con la descripción entregada por su familia, Gabriel mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada, piel clara, ojos cafés y cabello castaño oscuro, muy rizado. También tiene un piercing en la ceja derecha.

El día de su desaparición vestía un pantalón azul petróleo, chaqueta negra y tenis negros. Llevaba un morral negro y, según su madre, posiblemente una camisa negra debajo de la chaqueta.

La familia pide a quienes tengan información que pueda ayudar a establecer su paradero que se comuniquen con la Fiscalía, a través de la línea 122, o con la Policía, en el 123.

"Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver", fue el mensaje de su madre, quien también pidió a cualquier persona que pudiera tenerlo retenido que lo devuelva a casa.

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