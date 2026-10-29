El primer caso ocurrió en el barrio Villa María en Suba. La víctima era la joven de 28 años, Kelly Johana Caro Sánchez. De acuerdo con información preliminar conocida por el diario Q’ hubo, ese día se encontraba en su apartamento celebrando un cumpleaños, cuando sobre la 1:00 a. m., se presentó una discusión entre ella y su pareja, de 30 años. El sujeto,…

En menos de 24 horas, dos mujeres en Bogotá fueron asesinadas por la violencia feminicida. Los casos ocurrieron el martes 27 de octubre y los responsables serían sus parejas sentimentales.

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Kelly y Yuli: las dos víctimas más recientes de la violencia feminicida en menos de 24 horas

El primer caso ocurrió en el barrio Villa María en Suba. La víctima era la joven de 28 años, Kelly Johana Caro Sánchez. De acuerdo con información preliminar conocida por el diario Q’ hubo, ese día se encontraba en su apartamento celebrando un cumpleaños, cuando sobre la 1:00 a. m., se presentó una discusión entre ella y su pareja, de 30 años. El sujeto, entonces, la atacó con arma cortopunzante.

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“La zona de atención es alertada sobre una riña al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados encuentran a una mujer lesionada con heridas. De inmediato es trasladada a un centro asistencial donde, por la gravedad de las heridas, fallece”, señaló el teniente coronel Juan Arango, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El responsable, quien intentó escapar ocultándose en el conjunto residencial, fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía.

Yuli Avilés: era trabajadora del Metro de Bogotá

Tan solo horas después, en la mañana del 27 de octubre, en el sector de El Anhelo, localidad de Bosa, Yuli Yaneth Avilés Cornelio, de 37 años, trabajadora auxiliar de la Empresa Metro de Bogotá y madre de tres niños, fue asesinada por su expareja, quien la habría estado esperando desde la madrugada.

Cámaras de seguridad del sector grabaron el momento en que el sujeto la confronta en vía pública y, sin mediar palabra, la agrede también con arma cortopunzante.

Yuli, con gritos de dolor y auxilio, logró alertar a sus vecinos y alcanzó a ser trasladada a un centro médico, pero falleció ante la gravedad de las heridas en su pulmón que le ocasionaron una hemorragia interna y varios paros cardiacos. El feminicida logró escapar del lugar. Hasta el momento, la Empresa Metro no se ha pronunciado frente a este hecho.

Concejo pidió al Distrito tomar más medidas preventivas

Ante estos dos casos de feminicidio, las concejales María Clara Name y Heidy Sánchez pidieron justicia. La cabildante Name hizo un llamado a la Secretaría de la Mujer para fortalecer las campañas de prevención y las acciones institucionales en las localidades con mayores indicadores de violencia contra las mujeres.

"Es fundamental garantizar atención oportuna a las mujeres que han denunciado agresiones por parte de sus parejas, activar las rutas de protección y salvaguardar tanto sus vidas como las de sus hijos e hijas”, enfatizó.

Por su parte, la concejal Sánchez exigió que en la discusión del presupuesto distrital para 2027, "la Administración tenga en cuenta esta realidad y garantice los recursos necesarios para fortalecer la Secretaría de la Mujer y enfrentar de manera decidida las violencias contra las mujeres en Bogotá".

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Entre enero y junio de 2026, la Fiscalía tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que durante el mismo periodo de 2025. Los casos se registraron en Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

Durante ese semestre, Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio. De ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo, equivalentes al 43,3 % del total.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado

Casa de Todas

Para atención médica:

USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)

CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud

IPS: Instituciones Prestadoras de Salud

PAPS: Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

URI: Unidad de Reacción Inmediata

CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

Comisarías de Familia en Bogotá

Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

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