Al fin llegó el momento más esperado por los amantes del rock en Bogotá: la edición 30 del festival gratuito más grande de Latinoamerica. En este sentido, El clima en Rock al Parque 2026 obligará a los asistentes a prepararse para jornadas nubladas, lluvias durante las tardes y noches, y temperaturas cercanas a los 10 °C al finalizar los conciertos, de acuerdo con la información meterológica divulgada por las autoridades. El festival comenzó este sábado 10 de octubre y continuará el domingo 11 y el lunes festivo 12 en el parque Simón Bolívar.

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¿Va a Rock al Parque este fin de semana? Este será el clima durante el festival en Bogotá

De tal forma, el pronóstico publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestra una probabilidad alta de precipitaciones sobre Bogotá durante las franjas en las que se desarrollará buena parte de la programación. Aunque la intensidad puede variar entre sectores, el lunes aparece como la jornada con mayor posibilidad de lluvias fuertes y persistentes.

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Las puertas del parque abrirán los tres días a la 1:00 p. m. y los conciertos comenzarán desde las 2:00 p. m. Por lo tanto, las horas de mayor asistencia coincidirán con el periodo en el que se esperan las precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en Rock al Parque 2026?

El Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante el puente festivo, acompañado de lluvias principalmente en horas de la tarde y la noche.

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Este es el pronóstico para cada jornada:

Sábado 10 de octubre

Para este sábado se espera cielo nublado y lluvias durante la tarde. El reporte anticipa precipitaciones entre ligeras y moderadas entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 p. m., mientras que después de las 6:00 p. m. podrían presentarse lluvias de mayor intensidad, especialmente en el norte y occidente de Bogotá.

La temperatura máxima estará alrededor de los 18 °C y podría descender hasta los 10 u 11 °C durante la noche. La primera jornada del festival, dedicada principalmente al metal, punk y hardcore, se desarrollará mientras aumentan las probabilidades de lluvia.

Domingo 11 de octubre

El domingo comenzaría con cielo principalmente nublado y algunos chubascos breves durante la mañana. Posteriormente, se esperan precipitaciones ligeras o moderadas en la tarde y nuevamente durante la noche.

La temperatura podría oscilar entre los 11 y los 20 °C. Por esta razón, quienes permanezcan hasta las últimas presentaciones deberán prepararse tanto para la lluvia como para el descenso de la temperatura.

Lunes festivo 12 de octubre

El lunes tendría periodos de lluvia a lo largo del día, con una mayor intensidad después del mediodía. El pronóstico señala que las precipitaciones más fuertes podrían presentarse entre las 3:00 y las 7:00 p. m., una franja que coincide con varias de las presentaciones centrales.

La temperatura máxima estará alrededor de los 18 °C y la mínima se acercará a los 11 °C. Entre los tres días, este es el que presenta el panorama más lluvioso, de acuerdo con los reportes disponibles.

Los pronósticos pueden cambiar según el desplazamiento de las nubes y las condiciones locales. El Ideam actualiza cada seis horas sus boletines de condiciones hidrometeorológicas, mientras que el Sistema de Alerta Bogotá permite revisar las lluvias en tiempo real.

¿Qué llevar para protegerse de la lluvia?

La organización permite el ingreso de elementos básicos para afrontar los cambios del clima. Entre los objetos recomendados están:

Impermeable.

Chaqueta abrigada.

Gorra.

Protector solar.

Calzado cómodo y resistente al agua.

Una muda ligera de ropa, si se permanecerá durante toda la jornada.

Protección para el teléfono y los documentos personales.

Aunque el cielo se mantenga nublado, el uso de protector solar continúa siendo recomendable debido a las horas de exposición al aire libre.

Las sombrillas con punta no están permitidas. Asimismo, la organización restringió el ingreso de botas con punta de acero, carpas, latas, recipientes de vidrio, aerosoles, bicicletas, patines, drones, patinetas y cámaras profesionales sin acreditación. Por eso, el impermeable es la alternativa indicada para protegerse de la lluvia dentro del parque.

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Horarios y condiciones de ingreso

Rock al Parque se realizará durante tres días en el parque Metropolitano Simón Bolívar:

Sábado 10 de octubre: apertura de puertas a la 1:00 p. m.

apertura de puertas a la 1:00 p. m. Domingo 11 de octubre: apertura de puertas a la 1:00 p. m.

apertura de puertas a la 1:00 p. m. Lunes 12 de octubre: apertura de puertas a la 1:00 p. m.

apertura de puertas a la 1:00 p. m. Inicio de conciertos: desde las 2:00 p. m.

desde las 2:00 p. m. Entrada: gratuita.

gratuita. Edad mínima: 14 años.

Los menores entre 14 y 17 años deben asistir acompañados de un familiar o acudiente. Además, la organización recomienda establecer previamente un punto de encuentro en caso de que el grupo se separe.

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El público general podrá ingresar por los accesos de la calle 63, en los costados oriental y occidental, y por la carrera 60, junto al parqueadero. Las personas con discapacidad tendrán un ingreso habilitado sobre la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, y podrán entrar con un acompañante.

Transporte para regresar después de los conciertos

TransMilenio tendrá operación extendida durante los tres días del festival. El sábado y el lunes funcionarán con horario adicional las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro.

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El domingo, la ampliación se aplicará en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena. Además, estarán disponibles 17 servicios TransMiZonales hacia sectores como Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usaquén y el centro de Bogotá.

También habrá un cierre de la calle 63 entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, desde las 11:00 a. m. hasta la medianoche. Las rutas de transporte público que circulan por este corredor tendrán desvíos por la avenida 68.

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