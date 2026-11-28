El pronóstico nacional actualizado el jueves 26 de noviembre contempla precipitaciones en sectores de la región Andina durante el sábado y domingo. Para Bogotá, el IDEAM anticipa mañanas con condiciones relativamente más secas, mientras…

Salsa al Parque tendrá dos jornadas de música, baile y son al aire libre este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. Quienes planeen ir, sin embargo, deberán tomar las medidas de protección necesarias para disfrutar del evento en medio de los constantes devaneos del clima capitalino.

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¿Va a Salsa al Parque? Transporte, clima y otras claves para el festival en Bogotá

El pronóstico nacional actualizado el jueves 26 de noviembre contempla precipitaciones en sectores de la región Andina durante el sábado y domingo. Para Bogotá, el IDEAM anticipa mañanas con condiciones relativamente más secas, mientras que en las tardes aumentaría la nubosidad y podrían presentarse lluvias en distintos puntos de la ciudad.

La recomendación es salir preparado, aun si el día comienza soleado. Un impermeable liviano o poncho puede ser más útil que una sombrilla, puesto que la organización del evento prohíbe expresamente el ingreso de sombrillas con punta.

El fenómeno de El Niño ha dejado lluvias por debajo de lo habitual en noviembre, pero esto no elimina la posibilidad de aguaceros intensos y breves. De hecho, el Distrito recordó que el 23 de noviembre se registraron precipitaciones fuertes en varias localidades; en la estación El Paraíso, en Chapinero, se acumularon 42 milímetros de lluvia durante esa jornada.

Horarios, ingreso y qué llevar al festival

Salsa al Parque será gratuito y está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Las puertas abrirán el sábado a las 12:30 p. m. y el domingo a las 11:30 a. m.; por ello, los asistentes deberán llevar su documento de identidad.

El ingreso general será por la calle 63, sobre la calzada sur. Las personas con discapacidad podrán acceder por la avenida carrera 60, en el punto destinado para prensa y aliados. El festival contará con baterías sanitarias, cuatro puestos médicos, cuatro ambulancias medicalizadas y una ambulancia básica.

Para una jornada con posibles cambios de tiempo, conviene llevar una chaqueta impermeable que se pueda guardar con facilidad, evitar zapatos que se deterioren con barro o agua y proteger el celular y los documentos en una bolsa sellada. También es preferible vestir por capas: las tardes pueden ser templadas, pero la temperatura baja una vez cae la noche.

Cierres viales y cómo llegar a Salsa al Parque

Transmilenio y las rutas zonales del SITP operarán con sus horarios habituales. Los puntos de transporte más cercanos son las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN y Salitre Greco; además, se puede llegar por la carrera 60, la calle 26, la calle 53 y la carrera 68.

Para ambos días habrá cierres en la calzada sur de la calle 63, entre carreras 68 y 60. El sábado, la restricción irá de 10:30 a. m. a 11:00 p. m.; el domingo, la calzada estará cerrada entre 9:30 a. m. y 10:00 p. m., mientras que la ciclorruta tendrá cierre hasta las 11:00 p. m.

La Secretaría de Movilidad recomendó priorizar el transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie desde los puntos de conexión cercanos, y dejar el carro particular como última opción. Quienes decidan conducir pueden considerar los parqueaderos próximos al Parque de los Novios, el Palacio de los Deportes, la Biblioteca Virgilio Barco y la Unidad Deportiva El Salitre.

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