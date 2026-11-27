La banda de rock español, una de las más populares del mundo, se presentará a las 9:00 p….

Cuando termine el concierto de la agrupación mexicana Maná este sábado 28 de noviembre, TransMilenio activará ocho rutas especiales para facilitar el regreso de los asistentes desde el sector de Vive Claro Distrito Cultural, en donde está programado el recital. De acuerdo con la información del sistema de transporte masivo, los servicios saldrán de las estaciones Salitre El Greco-Vive Claro y CAN-British Council, ubicadas sobre la troncal de la calle 26.

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¿Va al concierto de Maná? Estas son las rutas de TransMilenio para regresar a casa

La banda de rock español, una de las más populares del mundo, se presentará a las 9:00 p. m. en el recinto ubicado sobre la calle 26, aunque la apertura de puertas está prevista para las 3:00 p. m. El concierto hace parte de la gira "Vivir sin aire" y será su única fecha anunciada en Colombia.

Rutas de TransMilenio para el concierto de Maná: así será la salida

La operación especial se dividirá entre las dos estaciones más cercanas al escenario. Desde Salitre El Greco-Vive Claro habrá buses con destino a los portales:

El Dorado

Usme

Sur

20 de Julio

Por su parte, desde CAN-British Council saldrán rutas hacia los portales:

Suba

80

Norte

Américas

Los despachos se ajustarán a la demanda de pasajeros que se presente al terminar el espectáculo. Es decir, no habrá una frecuencia fija anunciada para cada ruta, por lo que conviene seguir la señalización y las indicaciones del personal de TransMilenio al salir del recinto.

Cómo llegar a Vive Claro antes del concierto

Para la llegada, TransMilenio mantendrá su operación habitual. En las estaciones CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro estarán disponibles 15 rutas troncales de la calle 26.

Además, habrá 34 rutas de TransMiZonal con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53. Los asistentes pueden consultar el trayecto que les conviene según su punto de partida en TransMiApp o en el portal oficial del sistema.

El escenario Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la calle 53 #66-19. Por eso, quienes lleguen desde otras zonas de Bogotá deberían calcular tiempo adicional para caminar entre las estaciones, los paraderos y los accesos al concierto.

Recomendaciones para evitar contratiempos

La principal recomendación es cargar con anticipación la tarjeta TuLlave y, si es posible, tenerla personalizada. Esto reduce las filas en puntos de recarga y facilita el paso por las estaciones cuando salga una gran cantidad de asistentes al mismo tiempo.

También es recomendable:

Consultar en TransMiApp la ruta de ida desde el lugar de origen.

Definir antes del concierto cuál de las dos estaciones conviene usar para el regreso.

Seguir el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio para conocer novedades operativas.

Evitar esperar hasta el cierre del evento para buscar saldo en la tarjeta.

Tener en cuenta que no se anunció ampliación del servicio de alimentación; el regreso dependerá de las rutas especiales y de los servicios troncales dispuestos para la evacuación.

El concierto está autorizado para mayores de 12 años en las localidades habilitadas para menores. Las personas entre 12 y 17 años deberán ingresar acompañadas por un adulto, ambos con su respectiva entrada.

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