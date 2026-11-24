La convocatoria hace parte de la estrategia Talento Capital y reúne cargos para personas con o sin experiencia,…

Esta semana, las personas que necesitan un nuevo empleo pueden realizar esa búsqueda de empleo desde el computador o directamente ante las empresas. Lo anterior, gracias a que se habilitó una nueva ronda de empleo para Bogotá con 2.934 vacantes hasta el sábado 28 de noviembre: 1.234 están disponibles para postulación virtual y otras 1.700 se ofrecerán en cuatro jornadas presenciales en Chapinero, el centro, Suramérica y Kennedy.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La convocatoria hace parte de la estrategia Talento Capital y reúne cargos para personas con o sin experiencia, desde bachilleres y técnicos hasta profesionales y especialistas. Entre las opciones hay puestos en salud, tecnología, seguridad, logística, comercio, transporte, producción, construcción y atención al cliente.

Publicidad

Antes de aplicar, una claridad que debe tener en cuenta: es importante revisar si la vacante elegida exige postulación virtual o presencia en una feria. Esto, dado que no todas las ofertas siguen la misma ruta y registrarse no garantiza una contratación. Así, cada empresa mantiene sus propios requisitos y proceso de selección.

¿Cómo postularse a las vacantes virtuales en Bogotá?

Las 1.234 vacantes virtuales están publicadas en el Servicio Público de Empleo. Para aplicar, las personas deben registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar o actualizar su hoja de vida y postularse al cargo de interés.

Dentro de esta oferta, el Distrito reportó:

181 vacantes para personas sin experiencia.

365 oportunidades dirigidas a mayores de 50 años.

273 puestos para personas con discapacidad.

531 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años.

560 oportunidades que priorizan la vinculación laboral de mujeres.

116 puestos para perfiles profesionales.

Estas categorías no se deben sumar entre sí. Una misma oferta puede estar dirigida, por ejemplo, a una mujer joven sin experiencia o a una persona mayor de 50 años con discapacidad, por lo que los grupos se pueden cruzar.

La lista incluye perfiles como ingeniero biomédico, médico especialista en salud ocupacional, auxiliar de enfermería, profesional DevOps, experto en seguridad de la información, contador, asesor comercial bilingüe, operador de bus zonal, montacarguista y operario de producción farmacéutica.

¿Cuándo y dónde serán las ferias de empleo?

Las cuatro jornadas presenciales suman 1.700 puestos de trabajo. Estas son las fechas, lugares y perfiles anunciados:

Martes 24 de noviembre: feria para cocina, producción y conductores

La primera jornada será en Chapinero, en la calle 59 #13-33, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

Habrá 300 vacantes para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción. También se buscarán conductores con licencia C2 o C3.

Martes 24 de noviembre: 200 vacantes en seguridad y control aeroportuario

Ese mismo día habrá otra feria en la carrera 13 #27-00, local 177, de 9:00 a. m. a 12:00 m.

La jornada contará con 200 oportunidades para agentes de control aeroportuario, manejadores caninos, supervisores de puesto y guardas de seguridad. Para el cargo de agente de control aeroportuario, la entidad informó que no se requiere experiencia.

Miércoles 25 de noviembre: empleos para construcción y electricidad

La tercera jornada se realizará en el salón comunal del barrio Suramérica, en la calle 28 sur #4-24, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Allí habrá 200 vacantes para oficial de obra, oficial de mampostería, oficial de estructuras metálicas, soldador, auxiliar de obra y técnico eléctrico.

Jueves 26 de noviembre: feria de empleo para mujeres en Kennedy

La última feria será para mujeres en el parque de la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, en la calle 41 Bis sur #78J-02.

Publicidad

La atención irá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y reunirá a 25 empresas con una oferta de 1.000 puestos de trabajo.

¿Qué llevar y cómo prepararse antes de asistir?

Para las jornadas presenciales, vale la pena llevar varias copias de la hoja de vida actualizada y el documento de identidad. También es recomendable revisar de antemano el perfil de los cargos disponibles para no postularse a ofertas que exigen requisitos, licencias o experiencia que la persona no tiene.

Publicidad

Quienes necesiten ayuda para construir o actualizar su perfil pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 #27-00, local 12, de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. Allí prestan orientación para registrar la hoja de vida, fortalecer el perfil ocupacional y remitir candidatos a empresas cuando hay coincidencia con una vacante.

La Agencia también mantiene quioscos de atención en Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, con horarios definidos para cada punto.

Publicidad

¿Cuidado con las ofertas falsas de empleo?

Los procesos de Talento Capital y de la Agencia Distrital de Empleo son gratuitos. Las personas no deben pagar por una vacante, una entrevista, una supuesta afiliación ni por el envío de su hoja de vida.

La Secretaría de Desarrollo Económico ha advertido que las oportunidades oficiales se divulgan por sus canales institucionales, el Portal Bogotá, el Servicio Público de Empleo y el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”. Si alguien pide dinero o datos bancarios para avanzar en una convocatoria, la recomendación es no continuar el contacto ni compartir información sensible.

Publicidad

Siga leyendo: Alerta por calidad del aire en Bogotá: cómo cuidar la salud y cuándo usar cubrebocas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.