Valor del pasaje y escuadrón de seguridad en TM, propuestas tras crimen de Cristian Garzón

Le puede interesar: Asesinato de Cristian en Transmilenio confirma el riesgo de controlar colados en el sistema

La escalada de violencia en estaciones de Transmilenio ha llegado un punto de no retorno con la muerte de Cristian Garzón. Un asesinato que ocurre después de varios meses de agresiones protagonizadas por evasores del pasaje a guardas de seguridad y en otros casos, viceversa. En medio de este clima hostil, continúa la pregunta de ¿qué hacer? Desde el cabildo distrital las visiones varían.

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Sobre las 9:30 a. m., una pareja ingresó al sistema evadiendo el pasaje. Cuando la guarda de seguridad presente intervino para evitar la infracción, el sujeto sacó un arma blanca e intentó atacarla. Fue entonces cuando su compañero, Cristian Garzón, guarda de 27 años, intervino para defenderla y recibió dos heridas en su pecho.

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Las autoridades informaron que después del ataque, el hombre y la mujer salieron de la estación y huyeron hacia calles del barrio Terreros, donde fueron detenidos por uniformados de la Policía. El joven guarda, fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial en Soacha, en donde falleció ante la gravedad de las lesiones.

¿Escuadrón urbano?

Desde el concejo las propuestas para disminuir la violencia son variadas. De un lado, el concejal Juan David Quintero propuso al presidente Abelardo de la Espriella, crear un “Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC)”. Este sería, “un cuerpo élite” especializado en proteger Transmilenio.

Según el cabildante, la iniciativa busca articular permanentemente a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, los inspectores de Policía y las autoridades distritales para responder de inmediato ante los delitos y comportamientos que afecten la convivencia dentro del sistema.

La propuesta, no obstante, no aclara cómo este “escuadrón” alteraría la dinámica actual de la seguridad en el sistema o si contempla algún tipo de uso de armas adicionales a los elementos con los que ya cuentan los guardas.

Ambos asesinos tienen antecedentes penales por hurto.



Cuándo será que la @FiscaliaCol comprenderá que dejar estos delitos impunes tiene consecuencias directas en nuestras calles?



El secretario @Cesarestrepof lo viene diciendo hace rato. Si hay violencia en la comisión del… https://t.co/nRhKmRkdlv — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 18, 2026

Este grupo funcionaría como un grupo permanente de reacción especializado exclusivamente en los sistemas masivos de transporte. Su misión no se limitaría a combatir la evasión: también actuaría frente a hurtos, lesiones personales, daños a la infraestructura, vandalismo, amenazas, bloqueos violentos y demás.

“Cuando una persona es sorprendida robando, atacando a un trabajador, destruyendo una estación o participando en hechos violentos, el procedimiento no debería terminar únicamente con su retiro del sistema. El EMAC permitiría recolectar pruebas, preservar vídeos, recibir denuncias y poner al presunto responsable a disposición de la autoridad competente para evitar nuevos casos de impunidad”, dijo Quintero.

Congelar el pasaje

Para Heidy Sánchez, una de las soluciones no está necesariamente en el uso de la fuerza en el sistema, sino en el costo del pasaje, para atacar la problemática de los colados y de la deteriorada cultura en Transmilenio.

“Colocar guardias a enfrentarse con las personas, colocar torniquetes piso-techo y volver cárceles las estaciones es una política fracasada, no reduce los colados. Por el contrario, dispara la evasión y, al tiempo, reduce los usuarios del sistema agravando su crisis financiera. La única solución a este problema es congelar y reducir el costo del pasaje, garantizar el transporte como derecho”, indicó la cabildante.

Nos solidarizamos completamente con la familia de Cristian Garzón.



Alcalde, el asesinato de este trabajador es un hecho muy doloroso y los responsables tienen que pagar por el crimen. Pero eso no salva la responsabilidad política que ustedes como Alcaldía tienen al respecto.… https://t.co/QsKHB7Hyzk — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 18, 2026

Robos y ataques en TM

La propuesta surge justo cuando la ciudad atraviesa altos índices de intolerancia. Según las cifras recopiladas por Quintero, durante el último año se registraron 8.260 hurtos en Transmilenio, mientras que los robos aumentaron un 45 %.

A este panorama se suman las agresiones contra los guardas: más de 230 guardas de seguridad han sido atacados durante 2026, principalmente cuando realizaban controles para impedir el ingreso de personas que no pagan el pasaje.

Otro de los casos más graves ocurrió en junio, cuando un hombre que al parecer intentaba ingresar sin pagar al Portal 20 de Julio atacó con un martillo en la cabeza a un guarda. El casco que llevaba el trabajador evitó que el golpe tuviera consecuencias fatales.

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