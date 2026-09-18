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Asesinato de Cristian en Transmilenio confirma el riesgo de controlar colados en el sistema

Un casco, una pechera y un bolillo no fueron suficientes para proteger a este guarda de seguridad, asesinado por un colado. Con un promedio de una agresión cada 12 horas; denuncias en el Concejo por la falta de avance de infraestructura, y dudas sobre los límites que tienen en el control a evasores, la seguridad en Transmilenio enfrenta su punto más crítico.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
18 de septiembre de 2026 – 04:08 p. m.
Las autoridades reforzaron el despliegue de equipos institucionales ante la constante presencia de habitantes de calle en Transmilenio.
Cada 12 horas una persona vinculada a la operación del sistema de transporte masivo es víctima de una agresión.
Foto: Transmilenio

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Las imágenes son inquietantes. Cristian Garzón, el primer guarda de seguridad asesinado a manos de un colado, va desgonzado mientras sus compañeros lo llevan urgente hasta el centro médico de Salud Total, en el municipio de Soacha. La preocupación en sus rostros es evidente: acaba de ser herido con arma blanca por un hombre que evadió el pago del pasaje. Así lo indicó la empresa Top Guard LTDA, que presta el servicio de vigilancia en el sistema Transmilenio.

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María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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Comentarios
  • Javier(ti8zq)Hace 16 minutos
    Narrativa de izquierda, asi termina…
  • Olegario(51538)Hace 35 minutos
    Este tipo de situaciones se dan porque los zurdos les vendieron una narrativa a las ratas coladas según la cual es UN DERECHO robarse lo del pago de un servicio, porque es "malo", "porque los buses van muy llenos", porque "los buses son de Peñalosa" o porque "los dueños son millonarios", como si el transporte en esta peligrosa ciudad, por cuenta de tanta impunidad y consentimiento con los criminales, hubiera sido gratuito en épocas pasadas.
  • Olegario(51538)Hace 40 minutos
    Esperamos el artículo en este diario de doña Blanca Inés Durán, que vive justificando con equis o ye argumentos deleznables a estas peligrosas ratas coladas denominadas eufemísticamente "colados". Maledettos.
  • Olegario(51538)Hace 42 minutos
    Peligrosas ratas coladas (asesinos en potencia) desechables, ruidosos cantantes y vendedores ambulantes pululan en ese medio. Un triunfo para el ratero Samuel Moreno (QDEP) y el señor de las bolsas que tenían como misión destruir el sistema por ser "obra de Peñalosa". Que no se nos haga raro que lo mismo suceda con el metro elevado. Ante esto prefiero mil veces la "donbernabilidad" en Medellín y su área metropolitana. Nadie se cuela, nadie se sube a joder, a cantar, ni llenos de mugre.
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