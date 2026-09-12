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Reforma Tributaria de Bogotá: ¿Se impondrán los reparos o la necesidad del Distrito?

El proyecto con el que la Alcaldía busca aumentar el recaudo de impuestos en COP 1,26 billones pasa a discusión de la plenaria del Concejo, en medio de reparos por el impacto en estratos medios, el comercio y el sector productivo.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
12 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
La Reforma Tributaria de Bogotá apunta a modernizar el alumbrado público. Los estratos 4, 5 y 6 financiarían esta obras a través de aumento en sus impuestos.
La Reforma Tributaria de Bogotá apunta a modernizar el alumbrado público. Los estratos 4, 5 y 6 financiarían esta obras a través de aumento en sus impuestos. ESPECTADOR/CRISTIAN GARAVITO
Foto: CRISTIAN GARAVITO/EL ESPECTADOR - CRISTIAN GARAVITO

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Con ajustes y en medio de un ambiente cargado de reparos, el proyecto de reforma tributaria, que radicó la Alcaldía de Bogotá ante el Concejo, ya superó su primer filtro: la Comisión de Hacienda y Crédito Público del cabildo, en donde, de 15 concejales, ocho votaron a favor y cuatro en contra.  Ahora pasará a examen de la plenaria y de los 45 concejales, donde el pulso se centrará en definir si se imponen las necesidades del Distrito o la protección del bolsillo de los bogotanos. 

En la comisión, a favor, votaron Andrea Hernández y Humberto…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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